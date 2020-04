Nešťastný incident se odehrál 13. února loňského roku. Vyšetřovatel si vyžádal postupně tři znalecké posudky z oboru zdravotnictví, na jejichž vypracování čekal dlouhé měsíce. Tím se prověřování případu protáhlo na jeden rok.

„První posudek byl po pitvě, další měl upřesnit otázky odpovědnosti, ale byl ne zcela jednoznačný. K jasnému závěru přispěl až třetí posudek, na kterém nepracoval jeden znalec, ale celé lékařské konzilium,“ upřesnila policejní mluvčí Ivana Baláková.

Z nashromážděných podkladů vyplynulo, že mezi útokem psa a smrtí seniorky existuje přímá příčinná souvislost, proto vyšetřovatel majitelku dogy obvinil. „Podle našeho názoru musela být obviněná srozuměná s tím, že pokud jí pes uteče, může někomu vážně ublížit, a přesto proti tomuto závažnému nebezpečí neučinila potřebná opatření,“ dodala Baláková.

Volně pobíhající argentinská doga utekla z rodinného domu a bezdůvodně zaútočila na starou ženu s chodítky. I když tato rasa vyžaduje náročné vedení, majitel nezajistil řádné oplocení a lidem jeho dogy před neštěstím naháněly hrůzu už víckrát. Pes ženu vláčel po zemi, pokousal ji v obličeji, na temeni hlavy, na nohou a na rukou. Zraněné a napadené seniorce pomohla mladá místní obyvatelka Lenka a její přítel Martin, kteří od ní psa dokázali odehnat a postarali se o ni až do příjezdu záchranky.

„Jejich statečný zásah proti rozzuřenému psovi nebyl úplnou samozřejmostí, protože oba riskovali, že se jeho agrese obrátí proti nim. Za to, jak se zachovali, jim patří velký respekt,“ ocenila jejich čin už loni Baláková.

Incident tehdy šokoval místní. Ještě více jimi otřásla smrt napadané oběti, ke které došlo o dva dny později. „Už si nám řada občanů postěžovala, že nechápou, proč se tak vyšetřování protahuje. Roztrpčeni jsou i pozůstalí staré paní,“ komentoval letos v únoru novoborský starosta Jaromír Dvořák.

K případu se vyjádřila i odbornice na toto plemeno Andrea Urdabaevová z Liberecka, která se výcviku psů věnuje dvacet let a znala i pár dog z Pihelu. „Nemusela ho vyprovokovat sama paní, klidně to mohl udělat někdo jiný a chování paní, případně to chodítko, mohlo být tím spouštěčem celé nešťastné události. Paní tak mohla být obětí vlastně omylem,“ soudila tehdy Urdabaevová.