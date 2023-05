Robinovi Š. (29) za to hrozilo 5 až 12 let vězení, ale u Krajského soudu v Plzni vyvázl v pondělí s podmínkou. Musí však absolvovat ambulantní protialkoholickou léčbu a uhradit ženě ušlou mzdu.

Dnem, který seniorka z hlavy nevymaže, byl loňský 28. červen. Tehdy její synovec, jehož jméno ani tvář nesmí redakce kvůli ochraně oběti zveřejnit, výrazně popíjel. Když měl kolem osmé hodiny večerní kolem tří promile, zrodil se mu v hlavě plán, který navždy poznamenal dosud dobré rodinné vztahy a zničil jeho tetě život. Zabušil na její zamčené dveře a když otevřela, vrhl se na ni.

Vražda, která otřásla Karlovarskem. Muž ženu uškrtil a zneužil, hledali jej roky

„Povalil ji na zem, zalehl ji, jednou rukou jí držel ruce a druhou se pokoušel z ní strhávat oblečení. Pokoušel se ji líbat na rty. Kousal ji do bradavek. Prosila ho, ať ji pustí, tomu se jen smál a říkal, ať drží hubu. Říkal, že je zlá. Poté jí zasouval prsty do přirození i análního otvoru,“ popsal v obžalobě státní zástupce Jiří Richtr s tím, že když se pak útočník pokusil si sundat kalhoty, nebožačka se mu vysmekla a utekla. Zamkla za sebou dveře a přivolala pomoc.

Synovcův útok ale zanechal hlubokou ránu na její duši. Byla měsíce v pracovní neschopnosti a rozvinula se u ní posttraumatická stresová porucha projevující se nespavostí, nechutenstvím, bojí se chodit mezi lidi nebo potkat na ulici osamoceného muže. I když bývala společenská, nyní se lidí straní.

Na rozdíl od přípravného řízení si Robin Š., který se živí jako elektrikář, u soudu sypal hlavu popelem. „Chci doznat vinu, souhlasím i s právní kvalifikací. Chci se omluvit tetě, opravdu mě to mrzí. Byla to největší hloupost mého života. Udělalo to v naší rodině hroznou paseku. Nechci se vymlouvat, ale byl jsem ovlivněn alkoholem. Přes to, co se stalo, nejsem špatný člověk,“ řekl soudu Robin Š., který dodal, že vyhledal pomoc psychologa a úplně přestal pít.

Požádal o druhou šanci, tedy o podmínku. Státní zástupce Richtr, který v obžalobě původně navrhoval mimo jiné pětiletý nepodmíněný trest, uvedl, že vzhledem k postoji obžalovaného by podmínka byla možná.

Místo chlebíčků vězeňská strava. Výrobce lahůdek jde do vězení

K tomu se přiklonil i senát v čele se soudcem Tomášem Boučkem a za zločin znásilnění muži uložil tříletý trest, který podmíněně odložil na zkušební dobu pěti let. Nad obžalovaným byl vysloven dohled. Musí také absolvovat protialkoholické léčení v ambulantní formě a uhradit své tetě ušlý výdělek ve výši 107 tisíc korun a dalších pět tisíc korun zdravotní pojišťovně za léčbu.

Bouček v odůvodnění připomněl, že na jednu stranu šlo o zločin, který měl závažné následky, na druhou stranu byl Robin Š. dosud zcela bezúhonný, žije řádným životem, pracuje, prohlásil vinu a projevil účinnou lítost. „Podle našeho názoru pro obžalovaného je největším trestem, v jaké situaci v rodině se nyní nachází,“ uvedl Bouček a připomněl, že Robin Š. teď bude muset po pět let denně prokazovat, že žije řádným životem, jinak půjde za mříže, a také se léčit. Verdikt je pravomocný.