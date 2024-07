Dezinformátor Pavel Zítko byl v úterý 30. července před soudem ve slovenské Nitře. Ten rozhodl o jeho vydání do vazby v České republice. Informovala o tom ČTK.

Slovenský soud v úterý vzal do vydávací vazby českého občana Pavla Zítka a rozhodl, že ho na základě zatykače okresního soudu v Chomutově vydá do Česka. Vyplývá to z vyjádření, které mluvčí krajského soudu v Nitře Lena Kiradžievová poskytla ČTK.

Když v úterý 30. července přivedli Pavla Zítka k soudu v Nitře, desítky lidí ho přišly podpořit. Vykřikovaly a zpívaly hymnu. Jejich chování musela řešit slovenská policie, která podporovatele vyvedla z budovy soudu.

Zítko je v Čechách trestně stíhán. Podle obžaloby, jejíž část má ČTK k dispozici, v roce 2021 v době pandemie covidu-19 na sociální síti zveřejnil videa, ve kterých například mluvil o podle něj negativních zdravotních důsledcích očkování proti covidu-19.