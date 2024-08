info Zdroj: Deník Život za mřížemi. V seriálu Život za mřížemi se reportér Deníku.cz Jiří Nováček zabývá životem lidí a rodin, do jejichž cesty vstoupily soudy a vězení. Česká republika patří k státům s nejvyšším počtem vězňů na počet obyvatel. Jak žijí vězni, jak jejich příbuzní, co se děje za mřížemi, jaká jsou nejdrsnější vězení u nás i ve světě. Temné i nadějné příběhy a reálná fakta.

Rány na dveře, křik. „Otevřete, policie!“ Vzápětí se vyděšená sedmiletá Bára (jméno dívky pozměněno - pozn. red.) z Prahy s vykulenýma hnědýma očima dívá, jak detektivové odvádějí v poutech tatínka.

„Oba dva rodiče jsem měla silně závislé na drogách. Mamka s taťkou mě měli ve dvaceti letech. To už brali. Jeli ve velkým,“ vypráví okatá hnědovláska o deset let později. Jejímu vyprávění se věnuje první díl nového seriálu Svět za mřížemi.

Sociálku poslala na rodinu babička

„Když nám taťku zavřeli, mamka si našla jinýho přítele. S ním má moje dva brášky. Chvilku bylo fajn, ale za pár měsíců už zas furt fetovala. S mým nevlastním otcem dělali kraviny, kradli,“ svěřuje se tiše, ale rozhodně Bára.

V nejhorších chvílích zasáhla babička. S vlastní dcerou a jejím partnerem jí došla trpělivost. „Zavolala na nás sociálku. Ta nás i s brášky hned odvedla do dětského domova. Byli jsme tam rok a půl, než babička vyřídila papíry a všechny soudy. Teď jsme osm nebo devět let u ní. Stará se o nás,“ vypráví Bára o okamžicích, které ji i sourozence odloučily od rodičů.

Babiččina péče je pro děti stále jedinou možností. „Rodiče jsou pořád ve výkonu trestu. Jsou recivídové (recidivisté – pozn. red.). Nikdy se moc nezlepšili,“ polkne slzy jedinkrát během povídání statečné děvče.

Střední škola a dvě brigády najednou

Ve svých sedmnácti Bára studuje střední školu s maturitou. Specializace? Sociální péče. K tomu chodí na dvě brigády. „Řekla jsem si, že když půjdu ven s kámoškama, chci si všechno platit ze svého. Abych neptala peníze od babičky,“ vysvětluje.

Babička na Báru i její dva bratry dostává peníze v rámci pěstounské péče. A má manžela, který pracuje. I tak se však mají všichni co otáčet. „Žijeme v bytě já, bráškové, babička, její manžel a jejich dcera, která je o rok starší než já,“ vypočítává dívka.

I proto se chce po škole osamostatnit, dělat si věci po svém. Našetřit si a koupit vše potřebné sama.

S dcerou se nebaví, protože ji znásilnili

S matkou zůstává Bára v kontaktu, i když je rodička opět za mřížemi. „Máma se vždycky ozve, když ji zavřou. Voláme si. Máme spolu navštívenky,“ nevzdává se kontaktů navzdory opakovaným zklamáním.

Vlastního tátu ale neviděla více než šest let. Naposledy mu mohla pohlédnout do očí, když ho znovu před jejíma očima odváděla policie. „Říkali tehdy, že si jen nepřebírá poštu, tak jsme si mysleli, že to vyřídí na služebně a bude vše v pohodě. No, a od té doby jsem ho neviděla,“ líčí dívka.

Poslední rok není s otcem v kontaktu už vůbec. „On se na mě naštval, protože mě znásilnil kluk. Proto se se mnou nebaví. Asi čeká, že se mu snad já omluvím,“ potřese hlavou Bára. Jejich vztah ale prý nebyl dobrý nikdy.

Chce pomáhat

Po maturitě Bára plánuje odjet do ciziny. Bude cestovat a pak by si chtěla založit vlastní organizaci, jako je Mezinárodní vězeňské společenství. Tato, veřejnosti nepříliš známá, nezisková křesťanská instituce totiž pomáhá právě dětem uvězněných rodičů.

„Hrozně moc chci - a vidím se v tom - pomáhat lidem měnit tohle všechno. Nikdo si moc neuvědomuje, co znamená, když máte rodiče zavřené. Ráda bych, aby se o tom děti nebály mluvit. Hrozně moc pomáhá, když se člověk svěří a hrůzy v sobě nedrží a nedusí,“ vysvětluje zapáleně Bára.

A do příštích let má i další přání. „Moc bych chtěla prima kluka a vlastní úplnou rodinu. A v ní aby už byli úplně všichni v pohodě. Aby moji rodiče byli už konečně v pořádku a nemleli mi pořád ty jejich řeči, že jak přijdou z vězení, budou čistí. A přitom vždycky za pár měsíců skončí stejně na drogách,“ svěřuje se dívka.

„My jim přitom pořád pomáháme. Dáváme jim všechno, aby do drog zase nespadli. Ale oni do fetování zase spadnou. Moc bych chtěla, aby naše děti měly babičku a dědu v pohodě a zdravé. To bych si moc přála,“ šeptá s nadějí v hlase dospívající slečna.

Obavy z reakcí lidí

Bára je statečná. Kvůli reakcím společnosti ale i tak chce zůstat v anonymitě. I proto ji redakce fotila zezadu a mírně pozměnila jméno. Celou pravdu o dívce zná jen pár nejbližších kamarádů. „Ne že bych se teďka úplně styděla. I když… trochu jakoby jo. Víte, mamka a taťka mne vlastně ani snad nezanedbávali a neubližovali mi, netýrali nás. Ale když se dneska někde venku řekne – hele, její rodiče jsou feťáci. Tak co z ní asi bude!?,“ klade řečnickou otázku.

Okolí si podle Bářiny zkušenosti hned na první dobrou řekne, že závislý své děti zanedbává. Na celou rodinu se pak už dopředu dívá skrz prsty. „Já jsem se přitom měla, i když to zní asi zvláštně, s rodiči dobře,“ tvrdí mladá dáma. „Je ale nepříjemné s někým o těchto věcech mluvit. Musíte najít člověka, který by naslouchal a hned vás neodsoudil. Moc se proto nesvěřuju. Nechodím ani k psychologovi,“ říká dívka, která je podle všeho mnohem dospělejší, než jsou její rodiče.

„Oporou jsou mi dvě sestřenky, kterým se fakt dokážu svěřit se vším a který mi i nejvíc pomůžou,“ prozrazuje.