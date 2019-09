Nezvaného hosta zaznamenal obyvatel bytu v obci na Litvínovsku.

V pozdně nočních hodinách uslyšel šramot a myslel, že je to partnerka. Šel se podívat, ale v šeru spatřil neznámého muže, který měl na hlavě kapuci a přes obličej šátek. Ten ho napadl páčidlem, kdy ho měl udeřit do hlavy a těla a způsobit mu zranění, které se vyžádalo odvoz do nemocnice a následnou dobu léčení.