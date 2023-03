/VIDEO/ Do prodejny Billa v Děčínské ulici v České Lípě se nedávno vloupal 27letý místní bezdomovec. Pro svoji akci si vybral noční hodiny. Do obchodu vnikl přes střešní prostory. Nachystal si sedm košíků zboží za víc než 150 tisíc. Pak ale neměl kudy svůj „nákup“ dostat ven.

Zloděj uvízl v noci v nákupním středisku i s lupem. | Video: PČR

Muž nejdříve vyřadil z provozu vnitřní bezpečnostní systém včetně kamer a přerušil přívod elektřiny do objektu. Potom naložil do pěti nákupních vozíků a dvou příručních košíků alkohol, potraviny, sprchové gely a další drobnosti. „Celkem si připravil k odcizení zboží za 175 tisíc korun, chyběl mu ale plán, jak tak objemný lup dostat ven z prodejny, do které vnikl přes střešní prostory,“ řekla tisková mluvčí policie Ivana Baláková.

Nakonec vlivem únavy muž v supermarketu usnul. Vzbudil ho až kolem půl sedmé ráno příchod první zaměstnankyně, kterou doprovázel pracovník bezpečnostní agentury. Hbitě se proto převlékl do zaměstnanecké uniformy supermarketu a v tomto maskování se pokusil z místa činu zmizet. To mu ale nevyšlo. „Jak ho u vchodu muž z ostrahy spatřil, ihned pochopil, koho má před sebou, a ohlídal ho do příjezdu naší hlídky. Mladík mu dokonce nabízel kradený alkohol za to, když ho nechá odejít. Neuspěl a skončil na naší služebně,“ dodala Baláková.

Kriminalistům se později svěřil s tím, že se tu samou noc nejprve neúspěšně pokusil vloupat do benzinové čerpací stanice KM Prona v Liberecké ulici v České Lípě. Odtud se poté přemístil na dvě zahrady v českolipské lokalitě Stará Lípa, kde odcizil dvě jízdní kola a teplovzdušný ventilátor. Přiznal se i k vloupání do baru Hong Kong v Jižní ulici v České Lípě, odkud 12. února odnesl trezorek ve kterém bylo 47 tisíc korun a alkoholické nápoje.

„Vyšetřovatel muže obvinil z přečinů krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci s celkovou škodou 267 229 korun, za které mu nyní hrozí pětiletý trest odnětí svobody,“ uvedla mluvčí policie.

Muž do rozhodnutí soudu zůstává na svobodě. Nesmí se ale dopustit žádného dalšího deliktu. Pokud by ve své činnosti pokračoval, bude policie iniciovat jeho vzetí do vazby.