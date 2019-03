Zloděj na Ostravsku ukradl motocyklové veterány. Škoda činí 300 tisíc

Krádež dvou historických motocyklů vyrobených před desítkami let vyšetřují ostravští policisté. Motorky zmizely v blíže nespecifikované době od 4. do 19. března v Ostravě z budovy, do které se neznámý pachatel dostal po překonání oplocení pozemku.

Zloděj ukradl historické motocykly, jejichž cena je 300 tisíc korun. | Foto: Policie ČR

Ukradenými motocykly jsou červená JAWA 250 (rok výroby 1946) v původním stavu a ČZ 150 C (rok výroby 1951) po kompletní renovaci. Škoda činí 300 tisíc korun. „Vzhledem k atypičnosti odcizených věcí je reálné, že budou motocykly nabídnuty k prodeji. Jakékoliv informace přijmeme na lince 158,“ uvedla mluvčí moravskoslezské policie Gabriela Pokorná. Policie případ šetří jako trestné činy krádeže a porušování domovní svobody. „Nejde o první krádež takzvaných veteránů v Ostravě. V roce 2011 vypátrali ostravští policisté vozidlo značky Tatra 54 z roku 1931,“ dodala Pokorná. Na Červenohorském sedle zmizelo luxusní BMW za milion. Hledají se svědci Přečíst článek › Kamion zablokoval dálnici na exitu do Olomouce. Zatarasil dva pruhy Přečíst článek ›

Autor: Jaroslav Perdoch