„On neběžel, ale opravdu sprintoval. Přišlo mi to podezřelé, a nemýlil jsem se. Přidal jsem, dojel na úroveň toho muže a viděl jsem, že má v ruce kabelku. Tak jsem mu nadjel a zablokoval cestu. To už mu bylo jasné, že po něm jdu,“ líčí případ z minulého pátku jednatřicetiletý Břetislav Zuskin, strážník Městské policie Karviná.

Že ho stíhá „muž zákona“ však zloděj nevěděl, mladý strážník totiž zrovna nebyl ve službě. Přesto zasáhl, aby zloděje dopadl. „Když viděl, že se ho snažím zadržet, zahodil kabelku, otočil se a běžel zpátky k třídě Osvobození. Já na křižovatce s ulicí Dělnická vyběhl z auta a po několika desítkách metrů jsem ho dostihl a zpacifikoval,“ říká vzrůstem menší, ale jinak vysportovaný strážník.

Ihned poté volal policii a svědek celé události, který vše sledovat z auta na nedalekém parkovišti, volal na dispečink městské policie. „Přivedl také tu okradenou paní a předal jí kabelku,“ líčí Břetislav Zuskin. Zloděje, který prý mohl mít tak 25 let, si převzali policisté a odvezli na služebnu.

Medializace a poděkování nadřízených

Protože svědek události všechno, co se stalo, popsal na sociální síti, příkladný čin mladého strážníka nezůstal utajený a není vyloučeno, že ho čeká pochvala od nadřízeného. S poděkováním a drobným darem ve čtvrtek dorazil na služebnu sám primátor města Jan Wolf.

Sám Břetislav Zuskin svoji reakci a pomoc při dopadení zloděje, přestože nebyl ve službě, považuje za samozřejmost. „Myslím si, že určitě nejsem jediný, kdo by takto jednal a zasáhl. To je o člověku. Není to tím, že jsem strážník, takové chování a ochotu pomáhat má člověk v sobě,“ tvrdí Zuskin a dodává, že o podobném případu, kdy strážník v civilu takto zasahovat, mezi kolegy v Karviné neví. „Kolegové určitě i v civilu rádi pomohou, když je to potřeba, ale takový podobný zákrok… Fakt nevím,“ říká.

Při otázce, jak moc fyzicky náročné doběhnout zloděje a zpacifikovat ho, se potutelně usměje. „Žádný problém, s fyzičkou určitě ne. Chodím běhat, cvičím a věnuji se bojovým sportům,“ říká usměvavý mladý muž, který u městské policie pracuje rovných deset let.