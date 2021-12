Starosta se v projevu pochlubil historickými motorkami. Za týden je někdo ukradl

/VIDEO/ Neuvěřitelné. Starosta města Seč na Chrudimsku Marcel Vojtěch natočil těsně před začátkem adventu z foyer radnice vánoční pozdrav obyvatelům. Hned z počátku představuje historické hasičské stříkačky, za jeho zády je vidět rovněž jeden ze čtyř historických motocyklů Jawa, vystavených ve vestibulu úřadu. Starosta poté rekapituluje úspěchy v letošním roce a přidává přání obyvatelům do roku příštího. Co čert nechtěl, jako by to byla pozvánka pro zloděje. Za týden, přesně o mikulášské obchůzce, se kdosi do budovy městského úřadu vloupal a čtyři motorky ukradl.

Vánoční slovo starosty města Seč a koncert kapely Voxel - 27. 11. 2021 | Video: Město Seč