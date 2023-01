Není sám, kdo by takový příběh mohl vyprávět. Jen za loňský rok eviduje Policie České republiky 8 786 případů vloupání do motorových vozidel, své vozidlo na zaparkovaném místě nenašlo 2 593 řidičů. Policie ale do statistiky nezaznamenává, zda šlo o krádež či loupež provedenou dálkovým odemčením auta, nebo páčidlem. Podle kriminalistů jsou ale zloději čím dál sofistikovanější. „Většina vozidel, u kterých by mohl být použit tento způsob odcizení, není vypátrána,“ poznamenává mluvčí Policejního prezidia Policie České republiky Jakub Vinčálek.

Před takzvaným hackingem vozidel ale varují také odborníci na IT. Podle nich jsou automobilové systémy více zranitelnější. Luxusnější moderní automobily v sobě skrývají stovky elektronických prvků, zpravidla více než čtyři kilometry kabelů a drátů a miliony řádků softwarového kódu. „V podstatě jakákoliv vozidla, která v dnešní době opustí výrobní linku, obsahují integrované obvody, které řídí různé funkce. Mezi ty kritické patří například brzdy, airbagy, bezpečnostní pásy, a podobně. Dále se může jednat o řízení spalování či efektivní spotřeby, informace o poloze vozidla, ale i služby, které zlepšují komfort řidiče během jízdy,“ upozorňuje ředitel pražského Cyber Fusion Centra společnosti Accenture Michal Merta.

Nejde přitom jen o krádeže či vloupání. Kybernetický útočník se může zmocnit kontroly nad celým automobilem. V tu chvíli jsou ohrožení nejen životy cestujících, ale de facto všech účastníků silničního provozu. Že lze nad vozem získat plnou kontrolu už několikrát počítačoví experti dokázali. Třeba v simulované „virtuální krádeži“ auta Jeep Cherokee.

Šokující zjištění před lety zveřejnil americký časopis Wired. Zloději (takzvaní hackeři) donutili vůz zrychlovat či zpomalovat, paralyzovali brzdy. Nakonec auto vyřadili úplně z provozu.

„Většina moderních automobilů je vybavena internetovým připojením, které umožňuje cestujícím a řidiči snadný přístup k zábavě, navigaci a informacím. Připojení auta k internetu ho ale vystavuje většímu nebezpečí vzdálených útoků. Odborníci z týmu Sky-Go ukázali další úspěšný hack automobilu. Konkrétně se jednalo o Mercedes-Benz třídy E, v jehož softwaru byl nalezen více než tucet zranitelností. Ty umožnily útočníkům třeba vzdáleně otevřít dveře nebo nastartovat motor,“ popisuje odborník na bezpečnost z Počítačové školy GOPAS Ondřej Ševeček.

Závod technologií

Bránit se proti hackerským útokům je složité. Podle odborníků se jedná o takzvaný závod technologií – na nová vylepšená zabezpečení najdou počítačoví „šmejdi“ skoro vždy řešení. V případě centrálního dálkového odemykání nicméně policisté doporučují nespoléhat pouze „na dálku“, ale pro jistotu ještě fyzicky vše zkontrolovat – tedy vzít za kliku. Vhodně je automobil vybavit alarmem. U modernějších vozů neustále připojených k internetu, počítačoví odborníci doporučují důkladné zabezpečení domácí wi-fi sítě. Samozřejmostí by měla být pravidelná aktualizace softwarů a neinstalovat aplikace z neznámých, a tedy potencionálně nebezpečných zdrojů.

V ohrožení navíc nejsou jen vozidla. Jak informuje web věnující se automobilovému světu CarBuzz, hackeři začínají cílit i na nabíjecí stanice elektromobilů. Pomocí škodlivého počítačového kódu je dokáží vyřadit z provozu. A nejen to. Mohou uzamknout i uživatelský profil řidičům, dokud nezaplatí výkupné, ale i nastavit software stanice tak, aby při nabíjení oni sami nemuseli neplatit.