Případem, který se stal na začátku září, se zabývají brněnští policisté. Staršího zloděje už zadrželi při jiné majetkové trestné činnosti, druhý pachatel jim stále uniká. „Jedná se o štíhlého muže tmavší pleti ve věku kolem čtyřicetlet, který byl vysoký kolem 185 centimetrů. Oblečený byl do modrého trika, bílých kalhot a na nohou měl černé žabky. Na zádech měl batoh značky Puma. Významný by mohl být chybějící pigment na pravé ruce," přiblížil policejní mluvčí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.