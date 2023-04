Roman Berbr, bývalý nejmocnější šéf českého fotbalu, nepůsobil v pondělí před Okresním soudem Plzeň-město, kde je jedním z hlavních obžalovaných v největší fotbalové kauze posledních let, nijak sklíčeným dojmem. V závěru líčení se dokonce usmíval.

Obžalovaní Tomáš Grímm, Roman Berbr, Michal Káník a Roman Rogoz (zleva) u Okresního soudu Plzeň-město | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Kdo by čekal, že přijde zlomený muž, ten by se mýlil. Berbr, který má tvář zarostlou plnovousem, se při příchodu do soudní budovy díval sebevědomě do objektivů fotoaparátů a kamer, na rozdíl od některých jiných obžalovaných. Při hlavním líčení, při čtení obžaloby, měl tvář pokerového hráče.

Postupem času začal roztávat a zvláště odpoledne už se mu občas objevil na tváři i úsměv, zejména při komunikaci s Michalem Káníkem, jenž seděl na lavici obžalovaných vedle něj.

Vinen se necítí

U soudu ale mluvil jen miminálně. „Necítím se vinen,“ prohlásil a vše ostatní už za něj obstarali jeho advokáti, kteří tvrdě zkritizovali obžalobu. V úterý už ale mluvit bude muset, bude prvním, kdo bude vypovídat.