Za alimenty by už nemuselo být vězení. Odborníci chtějí změnit tresty

Trestní právo zřejmě čeká malá revoluce. Výsledkem by měl být nižší počet vězňů, kterých je v českých nápravných zařízeních v porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie příliš. Pomoci by k tomu měly například nižší sazby u některých trestných činů. Některé činy by se zase jako trestné neměly posuzovat vůbec. Dlužno ovšem dodat, že v Česku se tímto tématem odborníci a politici zabývají přes dvacet let a dosud se nic nezměnilo.

Trestní právo zřejmě čeká malá revoluce. Výsledkem by měl být nižší počet vězňů, kterých je v českých nápravných zařízeních v porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie příliš | Foto: DENÍK/Milan Jaroš