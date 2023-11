Znásilněním dcery ale sexuální predátor své řádění neukončil, o několik let později znásilnil také vnučku. Té říkal, že to nesmí nikomu říct, protože by z toho mohl být velký problém. Dívenka se tak nebránila, jednak ze strachu, jednak z nevědomosti, jak proti sexuálnímu predátorovi postupovat. V násilí vůči vnučce pokračoval i v dalších měsících. Vše si zachytil na fotografiích a videu, čímž vyrobil dětskou pornografii. Nahou si pak fotil i další vnučku. „Mělo docházet k jednání i vůči této nezletilé. Ta nicméně nic takového v přípravném řízení neuváděla, byť lékařské záznamy svědčí o opakovaných zásazích do vagíny,“ řekla soudkyně Krejcarová krátce poté, co poslala J. L. na devět let do vězení. Poškozeným přiznala odškodnění od 100 do 350 tisíc korun, dohromady 1,1 milionu.

Podle soudu se muž dopouštěl dlouhodobých sexuálních útoků proti svým nejbližším. „Šlo o většinu žen v jeho okolí. O vlastní i nevlastní dceru, vnučky. A to za situace, kdy využíval jejich bezbrannosti nebo autority, která měla v rodině obecně respekt a které se nikdo nedovolil odporovat. Ohradit se proti nedovoleným zásahům do tělesné integrity dokázala až nejmladší generace a spustila tak lavinu, která vedla k dalším odhalením v rodině,“ dodala Karolína Krejcarová s tím, že na nezletilé vnučky může konání obžalovaného plně dopadnout v dospělosti.

Státní zástupkyně a zástupce poškozených se na místě vzdali práva na odvolání. „Vzdala jsem se práva na odvolání, neboť soud zcela vyhověl mému návrhu výše trestu. Kladně hodnotíme i to, že soud vyhověl v plné výši návrhu odškodného poškozeným,“ byla po jednání spokojená s rozhodnutím krajského soudu státní zástupkyně Klára Kubátová.

Oproti tomu obžalovaný se na místě odvolal proti výši trestu a odškodnění. Případ tak míří k pražskému vrchnímu soudu. „Pokud jde o o výši trestu, máme za to, že je přísnější, než jsme čekali. Výrok o náhradě škody je pro nás přísný a nepřezkoumatelný,“ řekl po vynesení nepravomocného rozsudku obhájce obžalovaného Zdeněk Pánek.