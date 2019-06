Znásilnění se měl muž dopustit v úterý kolem dvanácté hodiny v obci Lukavec. To v úterý potvrdil i policejní mluvčí Daniel Vítek s tím, že podezřelá osoba byla zadržena a v současnosti je v policejní cele. K národnosti pachatele se Vítek nevyjádřil s tím, že ve věci nyní probíhají úkony trestního řízení. „S ohledem na probíhající vyšetřování nebudeme sdělovat další podrobnosti,“ uvedl.

Informace o tom, že je muž uprchlík, se však rozcházejí. Podle informací Litoměřického deníku totiž šlo o Afričana, kterého v úterý v 7 hodin ráno propustili z výkonu trestu v Drážďanech a z Německa vyhostili. To ale česká policie vyloučila. „K žádnému vyhoštění občanů severní Afriky do České republiky nedošlo,” sdělila policie během středečního odpoledne na twitteru.

Policie ČR uvádí, že k žádnému vyhoštění občanů severní Afriky do České republiky nedošlo! Komentování případu, který se odehrál na Litoměřicku si vyhradilo státní zastupitelství. — Policie ČR (@PolicieCZ) 19. června 2019

Litoměřická státní zástupkyně Věra Šípalová uvedla, že policie pracuje s tím, že pachatel je Afričan, ale přesnou národnost nezná. Policie pravděpodobně podá podnět k návrhu na vzetí do vazby a státní zastupitelství je připraveno podnět akceptovat a podat soudu návrh na vzetí do vazby. Víc se zatím od orgánů činných v trestním řízení nepodařilo zjistit.

Embargo

„Oběť je zvlášť zranitelná, má právo na zvýšenou ochranu. Jde nám o to, aby nebyla sekundárně traumatizovaná,“ vysvětlila embargo Věra Šípalová, které bude věc s největší pravděpodobností přidělena.

K napadení dívky mělo dojít na poli poblíž průmyslové zóny. Podle svědků měli státní policisté chytit pachatele na kruhovém objezdu u Lovosic. Dívku ošetřili nejspíš v nejbližší litoměřické nemocnici, její vedení ale k případu nic neuvádí vzhledem k tomu, že jde o nezletilou osobu.

Jisté je jen to, že ji do nemocnice nevezla záchranka. „Nebyli jsme u toho,“ ujistil Pavel Šebesta ze ZZS Ústeckého kraje.

Násilné komentáře

Událost již sdílel na svém facebooku i předseda SPD Tomio Okamura. „Hnutí SPD prosazuje jako jediná parlamentní strana nulovou toleranci této nezákonné migrace. Co na to řeknou ostatní politici a sluníčkářští novináři, kteří neustále podporují nebo bagatelizují migraci a o SPD lživě prohlašují, že jen migrací strašíme?“ uvedl Okamura.

V podobném duchu reagovali i další lidé. „Kdyby od začátku fungovaly vnější hranice, kolonizátoři si na EU neléčili své špatné svědomí a kontrolovalo se, kdo sem jde, tak se to nestane,“ reagovala například Češka Ester Cicek, která žije tři roky v Severním Porýní. V mnoha komentářích přejí lidé muži smrt.

Deník mluvil také s příslušníkem saské policie z Drážďan, který se mimo jiné věnuje převozům migrantů po celém Německu, a to jako šéf jednotky. „Jsou to lidé z různých míst, kteří přijeli do Německa a požadují azyl. Zdržují se tady z nejrůznějších důvodů – jsou to váleční nebo sociální uprchlíci či ekonomičtí uprchlíci. Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky na základě prověřování určí, kdo zůstane a kdo ne,“ přiblížil policista.

Úřad také rozhoduje o tom, kam budou žadatelé o azyl převedeni. „Pokud žádost zamítnou, dostaneme jako policie úkol dotyčného poslat opět do rodné země,“ doplnil policista.

Převoz azylanta

A jak takový převoz probíhá? Azylanta policie nejdříve hledá v místě jeho bydliště, které mnohdy tvoří ubytovny, ale i velkokapacitní haly za městy. „Pokud ho nenajdeme, celá akce je ukončena a domluví se příští termín. Pokud ano, prohledáváme, jestli něco nemá u sebe, například zbraně, naložíme ho a odvezeme na dané letiště,“ popsal policista.

Na letišti předají azylanta letištní policii a čekají, dokud neodletí. „Letí jako normální pasažér. Stávají se i situace, že hraje divadlo, že mu je třeba zle. Pilot může říci, že ho nevezme. Musí se tedy opět zavolat úřad pro migraci, který rozhoduje, co s ním bude dál,“ dodal policista. Uprchlíci se převážejí i skupinově, jediný rozdíl je v tom, že letadlo startuje speciálně jenom pro uprchlíky.

V roce 2018 policie odhalila na území Ústeckého kraje 332 nelegálních migrantů. Jde o třetí nejvyšší počet záchytů v republice, na prvním místě je Praha, na druhém je Jihomoravský kraj. Co se týče počtu znásilnění, policie v celé ČR loni vyšetřovala 651 případů, z toho 85 v Ústeckém kraji.

Podobný případ se odehrál loni

Podobný případ znásilnění se odehrál také v minulém roce přímo v Drážďanech. V srpnu mladou 28letou Češku napadl muž ve zdejším parku Großen Garten. Když Češka mířila v neděli ráno z Lennéplatzu, právě v Großen Garten ji muž v bílé košili oslovil, následně srazil k zemi a znásilnil. Dodnes po něm pátrá policie. „Neznámému muži by mělo být asi 30 až 40 let. Byl asi 1,90 metrů vysoký a silný. Měl by mít tmavou pleť a hnědé oči. Měl krátké vlasy a v době zločinu měl bílou košili,“ uvedlo drážďanské policejní ředitelství v prohlášení.

Nelegální migraci tvoří tranzitní nelegální migrace, tedy osoby projíždějící přes Ústecký kraj (Sýrie, Irák, Nigérie) a nelegální pobyt na území. V tomto případě jde o osoby, které v Ústeckém kraji pobývají nelegálně, propadlo jim vízum nebo nemají povolení k pobytu (Ukrajinci, Moldavané). „Ilegální migranti se objevují v Ústeckém kraji nejčastěji na dálnici D8 v mezinárodních autobusových spojích, v kamionech či v dodávkách. Nejčastěji se ukrývají v přívěsech a návěsech kamionů mezi převáženým zbožím,“ uvedla mluvčí krajské policie Šárka Poláčková.