„Mezi léty 2013 až 2015 měl obžalovaný se záměrem sexuálně se uspokojit opakovaně nutit k pohlavnímu styku svou nezletilou poškozenou neteř. Tu měl předčasně seznamovat se sexuálními praktikami, když jí měl na svém mobilním telefonu ukazovat pornografická videa, zasílat jí fotografie zachycující mužské přirození apod," sdělila mluvčí plzeňského krajského soudu Jana Durná. Muž také sexuálně obtěžoval nezletilé chlapce, kterým za orální uspokojení nabízel tři sta korun.

"Stejného skutku se měl opakovaně dopustit i na dalších poškozených nezletilých. V období od roku 2015 do roku 2019 měl dále opakovaně nabízet nezletilým poškozeným finanční odměnu, když se od něj nechají orálně uspokojit,“ dodala Durná.

Obžalovaný se přiznal

Své neteři Petr B. říkal, že o jejich sexuálních hrátkách nesmí nikomu říci. „Poškozené její strýc říkal, aby o tom neříkala hlavně babičce a dědečkovi, který má slabé srdce,“ řekl předseda senátu, podle kterého v tomto případě samotné vězení věc nevyřeší. Obžalovanému proto vyměřil úhrnný trest spočívající v odnětí svobody v délce trvání dva roky a ústavní sexuologické léčbě.

Podle výpovědi svědků trpěla nezletilá poškozená po sexuálním obtěžování od svého strýce dlouhou dobu poruchami spánku, častými horečkami a měla noční můry. Minulý rok musela vyhledat psychologickou pomoc.

Petr B. u soudu svoji vinu přiznal. „Cítím se vinen ve všech bodech. Je mi líto, co se stalo,“ uvedl. „Můj klient ví o tom, že má problém a že se musí léčit. Chce proto co nejrychleji nastoupit do ústavního léčení. Čím dříve se začne léčit, tím lépe,“ řekl u soudu obhájce obžalovaného.