Patrně nejznámější z nich nastala před sedmi lety, kdy se Novák domáhal po státu zaplacení cestovních náhrad ve výši zhruba pět set tisíc korun a nemajetkové újmy ve výši čtyř milionů. Peníze měl na cestování do práce vynaložit poté, co jej z Krajského soudu v Brně nezákonně přeložili na pobočku v Jihlavě.

Soudce Nováka přeložil do Jihlavy v roce 2008 tehdejší předseda brněnského krajského soudu Jaromír Pořízek. Server Aktuálně.cz už dříve upozornil na to, že Novák nejprve s přeložením souhlasil, později ale vzal souhlas zpět a podal stížnost, kterou Pořízek zamítl.

Podle pozdějšího pravomocného rozsudku bylo přeložení nezákonné, a Novák proto následně zažaloval stát za nesprávný úřední postup. Původně požadoval pouze náhradu za jízdné hromadnou dopravou, a to ve výši padesát tisíc korun. Posléze svůj nárok násobně zvýšil za náklady vynaložené při cestování autem.

Místo vězení podmínka? Znásilněná dívka se chtěla zabít, případ prověří ministr

Do Jihlavy soudce Miroslav Novák dojížděl z Brna, ačkoli měla jeho rodina bydlení v daleko bližším Žďáru nad Sázavou a chalupu v jedné z vysočinských vesnic. Jeho právník nicméně argumentoval, že mu jeho rozhodnutí nepřestěhovat se blíž k Jihlavě nelze vyčítat.

S vysvětlením, že nechce zatěžovat státní rozpočet, snížil Novák po čase svůj požadavek pouze na vynaložené cestovné. Soudce ale jeho žalobu zamítl a přiznal mu pouhých šest tisíc korun. Náklady řízení, které muž musel zaplatit, byly sedm tisíc korun.

Nahlížel do soudních spisů příbuzných

Až k Ústavnímu soudu dohnal Miroslav Novák svůj případ, kdy mu soudce Vrchního soudu v Olomouci před téměř šestnácti lety udělil důtku. Tu dostal za nahlížení do spisů jeho kolegů a pořizování opisů z dokumentů.

S kárným rozhodnutím olomouckého soudu Miroslav Novák nesouhlasil a trval na tom, že soud kárným řízením zpochybnil jeho svobodu a pravomoce. Jiný názor měl ale předseda brněnského krajského soudu Jaromír Pořízek, který podal návrh na kárné řízení. „V únoru kárný žalobce vyhodnotil situaci správně a bylo zvoleno správné opatření. Pochybení soudce Nováka zbytečně rozšiřuje jednání a je velmi rozporuplné,“ řekl tehdy soudce Pořízek.

Podmíka za znásilnění nezletilé? Aktivisté svolali kvůli verdiktu demonstraci

Kárný soud potrestal Nováka za to, že nahlížel do spisů, které o jeho rodině vedli kolegové z obchodního úseku Krajského soudu v Brně. Spisy zajímaly soudce kvůli pracovní činnosti jeho manželky. „Miroslav Novák nahlížel do spisů, které se týkaly manželky, dcery a jiných členů rodiny. Považoval to za svoje právo, vzhledem k tomu, že se jednalo o rodinné příslušníky. Záměrně ale porušil pravomoci soudce. Měl být zcela nestranný, a proto mu soud uložil kárné opatření, tedy důtku,“ uvedl před lety předseda pětičlenného senátu Nejvyššího soudu Jiří Pácl.

Proti tomu se však ostře ohradil obhájce pokáraného soudce Aleš Pejchal. Kárné řízení se podle něj odehrálo v rozporu s ústavou. „Soud by se měl zabývat ústavností a svobodou občana v soudcovské funkci. Soudce musí být svobodný, jako každý jiný občan. Ústava ukládá soudci různá omezení, o nahlížení do spisů se tam ale nehovoří,“ argumentoval dříve Pejchal.