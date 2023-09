Policie rozkryla síť lidí, kteří v Česku roky zneužívali děti. Vedli i kroužky

ČTK

Policie rozkryla v Česku skupinu lidí, kteří podle ní zneužívali děti. Kriminalisté zjistili, že si na internetu vyměňovali zkušenosti a rady, jak se přes kroužky nebo spolky dostat k dětem. Skupina podle policejního prezidia zasahuje do několika regionů. Obviněným hrozí až 12 let vězení. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. Policie zatím nechce sdělit detaily případu ani to, ve kterých krajích obvinění působili, některé podezřelé totiž teprve sleduje, napsal server iROZHLAS.cz.

Policie odhalila síť lidí, kteří v Česku ve velkém zneužívali děti v kroužcích a zájmových skupinách. Radili si při tom na internetu. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock