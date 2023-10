Hlavní líčení v jeho procesu mohlo být zkráceno jen na nutné kroky dokazování, díky jeho úplnému doznání. „Nechci ve věci vypovídat, cítím se být vinen, souhlasím s popisem skutků i právní kvalifikací. Prohlašuji vinu,“ uvedl před soudním senátem hubený brunet. „Prohlašuji to dobrovolně a bez nátlaku,“ dodával drobný vysoký muž. Soud jeho prohlášení přijal s tím, že dokazování se bude soustředit jen na osobní poměry a majetkovou část.

Znásilňování více než čtyři roky

Podle soudu i státní zástupkyně Dagmar Šimákové skutky odpovídaly zajištěným důkazům. V obžalobě, kterou četla, shrnula, co vše měl dívkám provádět po nešťastné smrti jejich matky. První z nich asi od 10 let věku po více než čtyři roky znásilňoval. „Odtáhl ji za ruku každé ráno a večer do svého pokoje. Ačkoliv se kopáním a slovně bránila. Vyzýval ji, aby se svlékla, pod záminkou kontroly. Sám byl také svlečený, jí pokládal ruku na penis a nutil ji k stimulaci penisu rukou i ústy,“ popisovala.

Dívce to bylo nepříjemné. On ale pokračoval. „Zasouval jí penis mezi nohy, i když se vzpouzela a bolelo jí to. Odstrkovala ho a on jí říkal, ať vydrží, že už bude,“ dodávala státní zástupkyně Šimáková s tím, že dívka měla zakázáno někomu to říkat.

Osahávání a sledování v koupelně

Podobně jednal po dobu posledních dvou let s o dva roky mladší ze sester. Jen nedocházelo k souloži. Potom, co mu dívku svěřil soud do pěstounské péče, chodil se dívat do koupelny, jak se sprchuje. „Osahával ji na prsou, hýždích i přirození, vodil ji k sobě do ložnice a vybízel ji, aby se svlékla pod záminkou kontroly onemocnění dvakrát až třikrát do měsíce,“ doplnila fakta státní zástupkyně. Tím naplnil skutkovou podstatu pokračujícího zločinu znásilnění, pohlavního zneužívání a ohrožování výchovy dítěte do 15 let věku. Ohrožen byl trestem odnětí svobody od 5 do 12 let.

Obžalovaný uznal nároky na peněžité odškodnění. „Chci to zaplatit, až budu pracovně zařazen. Chtěl bych, aby obě dostaly stejně, navýšil bych to i té druhé,“ podotkl směrem k přítomným. Původně totiž zmocněnec poškozených, právník Martin Cypris, požadoval nemajetkovou náhradu pro druhou z dívek ve výši 100 tisíc korun.

Není deviant. Jen egoistický asociál

Podle posudků znalců z oborů psychologie a psychiatrie netrpí muž žádnou duševní poruchou, ani nebyl závislý na alkoholu a drogách. Nebyla u něj zjištěna ani žádná deviace. Mohl rozpoznat protiprávnost jednání, nevyžaduje ochranné léčení a není nebezpečný. „Zneužil svého nadřazeného postavení otce, egoisticky využil možnost uspokojit sebe samého,“ uvedla soudní psychiatrička.

Krajský soud v Českých Budějovicích. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Psycholog Václav Šnorek doplnil zjištění o disociální a impulsivní rysy osobnosti. „Jde o jednoduše strukturovanou osobnost lpící na bezprostředním uspokojení potřeb. To převažuje nad negativními důsledky činů. Má sklony k zjednodušování problémů a podprůměrné inteligenční schopnosti s dispozicemi k agresivnímu jednání. Není empatický, jeho vztahy jsou dysfunkční a má manipulativní tendence,“ konstatoval. Podle jeho vyjádření se v jeho případě prolínaly partnerské a rodičovské role. „Je nápadně zaujatý sexuální tématikou, nikoliv deviantní. Sdělované informace z jeho strany nemusí být pravdivé,“ popsal.

Předčasná sexualizace a trauma

Státní zástupkyně Dagmar Šimáková ve svém závěrečném návrhu uvedla, že považuje za důležité, že vysoce škodlivého protiprávního sexuálního jednání se dopouštěl dlouhodobě. „Šlo o psychické týrání a fyzické zneužívání dětí. Lze předpokládat rozvoj posttraumatické stresové poruchy u obou obětí. V současnosti obě dívky navštěvují psychologa,“ upozornila.

Trauma ze smrti matky podle ní umocnilo jeho chování vedoucí k předčasné sexualizaci. Upozornila také, že v minulosti spáchal již několik trestných činů zejména majetkového charakteru a poslední trest dostal v roce 2010. Za přiměřený trest označila 7,5 roku odnětí svobody.

Zmocněnec poškozených Martin Cypris považuje za důležité také závažné následky zneužívání a dobu trvání nelegální činnosti. „Zneužil svou autoritu a rodičovskou odpovědnost. Obě mají duševní obtíže se znaky syndromu týraného a zneužívaného dítěte. Je vysoké riziko zhoršení jejich stavu do budoucího života,“ podotkl.

Vyšetřování prý obě dívky nesly těžce. „Šlo o různé formy osahávání, v prvním případě i o soulož, bohužel. Musely se všeho účastnit, vypovídat a podrobit se znaleckému zkoumání. Nenesly to dobře, obě plakaly,“ popsal Cypris.

Napsal prý i omluvný dopis

Obhájce obžalovaného Jaroslav Novák zopakoval, že se jeho klient cítí vinný, od začátku vyšetřování spolupracuje, doznává se a vyjádřil lítost. „Spolupracoval s orgány činnými v trestním řízení, přistupoval k tomu s vědomím, že provedl něco špatného. Ačkoliv odjel do zahraničí, posléze se sám udal na policii,“ zmínil.

Spontánně vypovídal a požadoval prý nejvyšší trest. „Uvědomil si, co prováděl. Poslal dívkám i omluvný dopis, ale ten policie zadržela a nebyl nikdy doručen. Je založen ve spise. Zpytuje svědomí, když souhlasil s navýšením odškodného,“ tvrdil Novák a navrhl nejnižší možný trest, 5 let.

Obžalovaný nevyužil ani práva na poslední slovo. Soudci Hájkovi na dotaz, zda chce ještě něco říci, řekl jen: „Nechci.“ Ten po poradě tříčlenného senátu vynesl rozsudek i s odůvodněním. Podle jeho slov bylo dostatečně potvrzeno protiprávní jednání zajištěnými důkazy i prohlášením viny. „Analýza osobnosti znalců odhalila motivy jeho primárního uspokojení potřeb a zájmů. Jednal v úmyslu přímém, ale upřímnou lítost si představujeme jinak,“ upozornil s tím, že by očekával obsáhlejší vyjádření a další kroky. Uvedl také, že převážily přitěžující okolnosti jako více trestných činů na více osobách, výrazná společenská škodlivost jednání a zásah do osobních práv nezletilých dívek včetně duševních útrap a následků, které si ponesou celý život.