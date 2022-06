Zdevastovaná socha Anděla smrti.Zdroj: Foto: PČR

Za loňskou krádež a poničení vzácného historického artefaktu půjdou dva pachatelé, které policie zadržela po upozornění myslivce ihned po činu, nepodmíněně do vězení. Ivana Fořtová, soudkyně Okresního soudu v Karlových Varech, prvnímu z nich uložila téměř tříletý trest a druhý si ve vězení pobude rok a pět měsíců. Původně jim hrozilo až pětileté vězení. Navíc musí uhradit škodu ve výši 750 tisíc korun, na což zhanobení sochy odhadl znalec.

„V přípravném řízení se oba muži k činu nedoznali. Před soudem pak vinu přiznali, což byla polehčující okolnost, jinak by zřejmě dostali o několik měsíců vyšší tresty. Bez přiznání by byl skutek velmi těžko dokazatelný,“ uvedla soudkyně Ivana Fořtová. Oběma vandalům naopak podle soudkyně přitížilo to, že jsou majetkoví recidivisté, i proto byl verdikt soudu nepodmíněný.

Obžalovaní i státní zástupkyně se vzdali práva na odvolání, rozsudek soudu je tedy pravomocný.

K incidentu došlo na začátku loňského června. Tehdy oba výtečníci násilím vnikli do areálu hřbitova v Drahovicích a tam měli podle policie odcizit měděnou sochu Anděla smrti z hrobky rodiny Puppů, kterou poté naložili do kufru osobního vozidla. Odjeli s ní do blízkého lesa, kde se ji pokusili rozřezat motorovou rozbrušovací pilou, a chtěli ji zpeněžit ve sběru. „Při tomto jednání však byli vyrušeni lesníkem, svého jednání zanechali a z místa odjeli pouze s uřezanou částí sochy,“ vylíčila tehdy incident policejní mluvčí Kateřina Pešková. Lesník ovšem o jejich podezřelém chování ihned vyrozuměl policii a ještě téhož dne se podařilo oba výtečníky vypátrat a zadržet. „Následně dvaatřicetiletý obviněný muž část odcizené sochy vydal kriminalistům,“ doplnila policejní mluvčí.

Zatímco policie a soudy vyřešily případ poničeného Anděla smrti v podstatě do roka a do dne, magistrát, jemuž cenný historický artefakt patří, s jeho opravou otálí. Rozbitá socha je tak stále uskladněna v garáži Správy lázeňských parků, příspěvkové organizace města. A zda a kdy se na hrobku rodiny Puppů vrátí, je ve hvězdách. Na renovaci anděla totiž chybějí peníze.

„Jelikož se jedná o památku, požádali jsme orgán státní památkové péče o stanovisko k její opravě. Obdrželi jsme očekávatelné rozhodnutí, že na opravu musí být zpracován restaurátorský záměr a že restaurování musí provádět osoba s oprávněním k restaurování památek. Restaurátorský záměr jsme nechali zpracovat, oslovili jsme i restaurátora s potřebným oprávněním, aby nám stanovil orientační rozpočet. Ten byl stanoven na přibližně jeden milion korun, což je částka, kterou momentálně na restaurování památek nemáme v rozpočtu. Budeme se tedy snažit vyčlenit na restaurování potřebné prostředky. Do té doby nemůžeme opravu zadat, a socha je proto zatím uložena ve skladu,“ uvedl Jan Kopál, mluvčí magistrátu.