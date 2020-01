„Co se mi vybaví? Jak jdeme pěšky z výletu z Pteňského dvorku a povídáme si spolu o myslivosti a rybaření. Milý chlapec,“ vzpomínala kantorka, která učila Žondru na druhém stupni základní školy. Vedla kroužek orientačního běhu, kam Žondra rád chodil.

„Mapa mu moc nešla,“ usmívala se učitelka z Ptení, která si nepřála zveřejnit jméno.

„V oddíle byl v pohodě. Kamarádský. Třídní kolektiv byl výborný, sice tam bylo pár problémových žáků, ale on mezi ně nepatřil. Výsledky měl průměrné,“ zavzpomínala.

Už jej znají jen z televize

V Ptení znají Žondru už jen z televize.

„Někdo ho stáhl. Byl to normální, pohodový kluk. O tom, že má prsty v přepadení Kvitové, jsem dlouho nic nevěděl,“ uvedl zhruba čtyřicátník, který čekal na návsi na autobus.

„Dlouhé roky jsem ho tady neviděla. Vím o něm jen z televize,“ pokrčila smutně rameny seniorka, která žije v bytovce u fotbalového hřiště.

Žondrův táta: Na shledanou

Otec Radima Žondry se o synovi bavit nechce. Nestýká se s ním. Podle místních mu řekl, že už ho nezná. „Na shledanou,“ odmítl otázky týkající se syna a rázně zavřel dveře bytovky vedle hřiště.

Fotbalu se Žondra věnoval i poslední roky. Před zatčením kvůli útoku na tenistku Kvitovou byl v TJ Doubrava Haňovice, kde v posledních pěti zápasech vsítil čtyři branky.

Poslední zápas odehrál v neděli 20. května 2018. Vedení klubu se k zatčení útočníka nechtělo vyjadřovat. O tom, z čeho je podezřelý, nemělo podle svých slov tušení. Do Haňovic Žondra přestoupil ze Sokolu Konice. Před tím hrál za Horní Štěpánov. To už si odseděl první trest.

Cílili na seniory

Žondra byl součástí gangu, který přepadával seniory na Brněnsku, Prostějovsku, Olomoucku, Šumpersku a na dalších místech. Skupina pachatelů, převážně z Konicka, měla na svědomí více než deset útoků, při nichž se za použití násilí dostávali do rodinných domů seniorů. Zbili je, svázali a přinutili, aby jim dali peníze a cenné věci. Žondra dostal 7,5 roku vězení.

Po odpykání části trestu byl podmínečně propuštěn. Později vyšlo najevo, že v té době dal tip pro lupiče, kteří brutálně přepadli právníka na Blanensku. Za tip dostal 2,5 roku.

Okolnosti útoku na Petru

K útoku na Petru Kvitovou došlo 20. prosince 2016 v jejím bytě v Prostějově. Olomoucká krajská kriminálka nejprve případ odložila. Znovu byl otevřen speciálním policejním týmem Tempus. Ten podezřelého Radima Žondru dopadl.

Kriminalisté již dříve uvedli, že pachatel zřejmě nevěděl, kdo je za dveřmi. Na zvonku jméno tenistky najít nemohl. Zvonek označen nebyl. Do bytu se útočník dostal lstí, že je technik a jde zkontrolovat kotel. Detektivové se klonili k tomu, že šampionka zkrátka byla ve špatnou dobu na špatném místě.

Při potyčce obžalovaný Žondra, který vinu od počátku popírá a tvrdí, že v době přepadení byl na zcela jiném místě na Zlínsku, pořezal Kvitovou na levé ruce, kde drží raketu.

Tenistka utrpěla těžké poranění a hrozilo, že bude muset skončit s hvězdnou kariérou. Podrobila se složité operaci šlach všech prstů levačky a několika nervů.

Na kurt se Petra Kvitová vrátila zhruba po půl roce. Prokázala obrovskou sílu. A začala zase vítězit.

Napadení tenistky Kvitové projedná vrchní soud

Útokem na tenistku Petru Kvitovou se bude zabývat Vrchní soud v Olomouci. Ve středu 8. ledna má projednávat odvolání státního zástupce i obviněného Radima Žondry. Toho loni v březnu poslal Krajský soud v Brně do vězení, za těžké ublížení na zdraví a za porušování domovní svobody si má odpykat osm let. Obžalovaný svoji vinu popírá. „Proti verdiktu se odvolal také žalobce,“ připomněl mluvčí vrchního soudu Stanislav Cik s tím, že žádá překvalifikování činu na závažnější vydírání a porušování domovní svobody. Žondrovi by tak hrozilo až 12 let za mřížemi.

K útoku na dvojnásobnou vítězku Wimbledonu došlo v prosinci 2016 v jejím prostějovském bytě. Podle obžaloby se Radim Žondra pod falešnou záminkou dostal dovnitř, kde úspěšnou tenistku napadl. Nožem jí způsobil vážné poranění levé ruky, které si vyžádalo dlouhodobou léčbu a sportovní pauzu. Když mu Kvitová nabídla 10 tisíc korun, útočník si vzal peníze a z místa utekl.

Přestože policisté nejprve případ odložili, v květnu 2018 zadrželi podezřelého Žondru. Ten je dle svých slov nevinný, v době činu měl být pracovně na Zlínsku. Avšak důkazy, zejména výpověď poškozené, hovoří v jeho neprospěch. V říjnu 2018 byl Radim Žondra obžalován a o půl roku později odsouzen. Zatím nepravomocně. Středeční jednání Vrchního soudu v Olomouci začne v 9 hodin. (ber)