Rys Monty je rok a půl starý a podle majitelů jde o velmi krotké a kontaktní zvíře. „Pán, který se nám ozval, že ho viděl u Slavětína, říkal, že se vůbec nebál ani auta, ani člověka. Dokonce nám poslal i video. Potkal ho v noci, což není nic neobvyklého, protože rys je aktivní hlavně při soumraku a v noci,“ uvedla Montyho panička Petra Kreizlová.

„Kdyby ho kdokoliv spatřil, prosím označte si polohu na mobilu a kontaktujte nás na telefonním číle 737 918 866. Je možné volat ve dne i v noci. Potřebujeme jakoukoliv informaci o místě, kde se Monty nyní nachází,“ požádala Petra Kreizlová.

Nestandardní chování

Pokud by někdo rysa v lese zahlédl, neměl by se rozhodně pokoušet jej sám odchytit. „Zvíře je zvyklé na lidi, může se tedy chovat nestandardně, přibližovat se k lidem a hledat u nich potravu. Pokud zvíře někdo zahlédne, neměl by se k němu přibližovat ani s ním vyhledávat kontakt. Pozorování zvířete nebo známek jeho přítomnosti by měl nahlásit majitelům, případně volat integrovaný záchranný systém,“ uvedla mluvčí Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Kateřina Machová.

„Monty je sice na lidi zvyklý, ale nemůžeme vědět, jak bude reagovat na cizího člověka. Navíc asi jen málokdo by uměl s rysem manipulovat, zvláště když k tomu nemá potřebné vybavení. Budeme velmi rádi, když nám lidé zavolají, volat mohou opravdu ve dne i v noci. Monty nás hledá, pořád je v pohybu, což naše pátrání velmi komplikuje,“ poznamenala Petra Kreizlová.