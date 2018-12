Smutným případem, který vyústil v rodinnou tragédii, se v úterý začal zabývat Krajský soud v Ostravě. Na lavici obžalovaných usedl dvaašedesátiletý muž, který letos v dubnu v domě Ostravě-Svinově zavraždil svou nemohoucí manželku a tchýni. Obě udusil igelitovým sáčkem.

Za dvojnásobnou vraždu hrozí muži až dvacet let vězení. | Foto: Deník / Jaroslav Perdoch

„Žili jsme spolu šťastně pětatřicet let . Byla čiperný člověk, který si nikdy na nic nestěžoval,“ vyprávěl muž se slzami v očích. Vše se změnilo během jediné sekundy v pátek 13. června 2014, kdy manželku postihla mozková příhoda. Ochrnula částečně na všechny končetiny a skončila upoutána na lůžku.

Zpočátku všichni věřili, že se její stav zlepší. Naděje však postupně vyprchávaly. Rodina se jí snažila zajistit odpovídající péči v rehabilitačním ústavu, kam za ní příbuzní dojížděli. Na víkendy i delší dobu si ji brali domů. Muž se kromě manželky staral také o svou tchýni, které říkal babča. „Vycházeli jsme spolu velmi dobře,“ prohlásil obžalovaný. Žena staršího věku měla zdravotní problémy, muž ji vozil k lékaři, zajišťoval nákupy i další věci. Pomáhal také tchánovi, staral se o dům.

Stres

Postupně mu ale situace začala přerůstat přes hlavu. „Pod vlivem permanentního stresu a v obavě, že péči o manželku a tchýni nezvládne, začal zvažovat možnost usmrcení obou žen,“ uvedl státní zástupce David Bartoš s tím, že myšlenkami na zabití se začal zaobírat během Vánoc v roce 2017. Dokonce přemýšlel, že společně sednout do auta a nabourají se.

„Už toho bylo moc,“ přiznal muž. V dubnu letošního roku manželku i tchýni připravil o život. Ráno je udusil sáčkem. Nejprve se vydal k tchýni do ložnice v prvním patře rodinného domu. „Přisedl na kraj válendy, kde spala tchýně. Když se probudila, řekl jí, že to už není žádný život,“ řekl Bartoš. Po první vraždě sešel do pokoje v přízemí domu, kde ležela manželka. S omluvou a se slovy, že to pro všechny bude vysvobození, ji udusil. „Řekl jsem jí, promiň. Cítil jsem takové zvláštní uvolnění, všechno ze mě spadlo,“ vypověděl muž.

Příčetný

Mužův duševní stav zkoumali znalci, jejichž úkolem bylo zjistit, zda je příčetný a zodpovědný za své činy. „Z pohledu psychiatrů a psychologů, byť trpěl dlouhodobějším stresem, je příčetnou osobou,“ dodal Bartoš. Muži hrozí až dvacet let vězení. „Je mi líto, co se stalo. Jakýkoliv trest pro mě bude doživotí,“ ukončil muž svou výpověď.