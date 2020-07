V sobotu krátce po osmé hodině večer byla přivolána policejní hlídka k oznámenému napadení. Když policisté projížděli Čimickou ulicí, kam byli vysláni, spatřili dva muže. Zatímco jeden prchal, druhý ho pronásledoval a máchajíc sekerou v ruce, řval, že ho zabije.

V okamžiku, když útočník zaznamenal příjezd hlídky, situace nabrala dramatický obrat. Mladý muž se totiž ve vteřině rozhodl zamezit policistům v zákroku a ze tří metrů vrhl sekeru po jejich vozidle. Trefil, ale zbraň se odrazila a zasáhla projíždějící linkový autobus.

Trestných činů jako máku

Nikdo ze zúčastněných si ani nestihl uvědomit, jak obrovské bylo štěstí, že se nikomu nic nestalo a už tu byl zákrok policistů. „Pod hrozbou namířené střelné zbraně útočníka zpacifikovali a zadrželi. Na místo si ihned zavolali posily a záchranku pro jednadvacetiletého zraněného muže, který před útočníkem utíkal,“ sdělila k případu policejní mluvčí Violeta Siřišťová.

Během výslechu potom zuřivec přiznal, že se se svým známým ve squatu pohádal a několikrát ho udeřil do obličeje. Pak po něm hodil dílcem železné konstrukce a protože zřejmě ani tento argument nezabral, vzal sekeru u vyrazil za svou obětí do ulic. To už ale zasáhli policisté.

„Devatenáctiletý muž je v současné chvíli obviněný ze spáchání trestných činů ublížení na zdraví, poškození cizí věci, násilí proti úřední osobě, nebezpečné vyhrožování a výtržnictví, za což mu v případě odsouzení hrozí až šestiletý pobyt za mřížemi,“ dodala mluvčí.