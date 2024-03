„Prodejem tohoto baráku jsme chtěli zaplatit dům, který jsme si s manželkou vyhlédli u Plzně,“ uvedl dnes již bývalý majitel objektu. Sám si na prodej netroufal, proto se svěřil do rukou odborníka. Tím byla realitní kancelář z Ostravy. Jako jednatel v ní vystupoval jeho dobrý kamarád Stanislav S. (40 let). Vlastníka ani ve snu nenapadlo, že ho přítel podrazí. Skončil i s rodinou bez peněz i střechy nad hlavou…

RK Beruška

Dům se nachází v Závadě, místní části Petrovic u Karviné. Firma, která o něj projevila zájem, složila požadovanou částku do úschovy realitní kanceláře s romantickým názvem Beruška, jež sídlila v Nádražní ulici v centru Ostravy. Její jednatel Stanislav S. působil důvěryhodným a seriózním dojmem. Navíc byl kamarád s majitelem domu. Ten do dneška nechápe, jak ho přítel mohl podrazit.

VIDEO: Takhle pracují zloději na Ostravsku. Rafinovaně, hlavně však drze

„Žádné peníze jsme nedostali. Nechal si je. Dostali jsme se do zoufalé situace. Prakticky jsme se v jeden okamžik ocitli v roli bezdomovců. Ty peníze jsme chtěli použít na koupi domu u Plzně. Už to všechno bylo domluvené,“ řekl Deníku muž.

Pomoc šéfa

Naštěstí mu pomohl jeho šéf. „Barák v Plzni vzal na sebe a my mu to vracíme formou měsíčních splátek. Nebýt jeho, nevím, jak bychom dopadli. Asi bychom skončili na ulici. Neumím si představit, že by se do podobné situace dostal člověk, kterému nemá kdo pomoci. Asi by z něj byl bezdomovec. Je to šílené. S něčím takovým prostě nepočítáte,“ uvedl podvedený majitel domu.

Setkání u soudu

S bývalým kamarádem a defraudantem v jedné osobě se nyní po delší době osobně setkal. Stalo se tak v budově Okresního soudu v Ostravě, kde se Stanislav S. zodpovídal z trestného činu zpronevěry. O peníze připravil nejen manžele z Karvinska, ale stejným způsobem i muže z Vratimova. Peníze z úschovy použil na další chod firmy a zajištění služeb. Jde o případy z let 2019 a 2020.

Je mi to líto

Stanislav S. se u soudu ke všemu přiznal a prohlásil vinu. „Je mi to líto, udělal jsem špatné věci. Vzal jsem si ponaučení do života, chtěl bych nahradit škodu,“ prohlásil. Jak zdůraznil, peníze si nenechával pro sebe, ale použil je na chod realitní kanceláře.

V Ostravě se otevřela největší a nejmodernější hyperbarická komora

„Byla špatná doba, byl covid. Dostali jsme se do druhotné platební neschopnosti,“ řekl k případu z roku 2020, kdy o peníze připravil svého kamaráda z Karvinska. Ke zpronevěře z roku 2019, tedy z doby předcovidové, se nevyjádřil.

Jak uvedl, nyní provozuje bar a kavárnu v centru Ostravy a hodlá škody přesahující tři miliony korun vyrovnat. Soud požádal o shovívavost a uložení podmíněného trestu, aby mohl vše zaplatit a také hradit výživné na své děti. S touto variantou souhlasil i státní zástupce, jenž v rámci závěrečné řeči navrhl uložení podmíněného trestu. Soud nakonec Stanislavu S. vyměřil tříletý podmíněný trest s odkladem na pětiletou zkušební dobu. Verdikt je pravomocný.