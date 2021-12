Zvrat u soudu. Za nehodu, při níž zahynul policista, hrozí řidičce až 15 let

K zásadnímu obratu došlo v případu smrti ostravského policisty Pavola Kikloše (31), jenž zemřel vloni v červenci při dopravní nehodě v Praze. Viník by mohl být souzen podle přísnější právní kvalifikace, a to obecného ohrožení s výrazně vyšší sazbou od osmi do patnácti let vězení.

Tragická nehoda si vyžádala život ostravského policisty Pavola Kikloše. | Foto: se souhlasem rodiny P. Klikoše

Tragickou havárii zavinila Jitka R. V opilosti a rychlosti blížící se 200 kilometrů za hodinu narazila zezadu do služebního vozu, jehož osádka se vracela z hlavního města do Ostravy. Pavol Kikloš, sedící vzadu, na místě zemřel, další policista a jeho kolegyně vpředu utrpěli těžká zranění. Proces Případem se již několik měsíců zabývá Obvodní soud pro Prahu 4. Jitka R. je obžalována z usmrcení z nedbalosti, těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a z ohrožení pod vlivem návykové látky, za což jí hrozí dva až osm let vězení. Ostravský advokát Petr Kausta, který zastupuje pozůstalé po Pavolu Kiklošovi a těžce zraněnou policistku, opakovaně navrhoval zvážení změny právní kvalifikace na obecné ohrožení. Smrt ostravského policisty: Advokát pozůstalých žádá přísnější kvalifikaci Poukazoval přitom na podobný případ z Moravy. Argumentoval mimo jiné tím, že řidička svou zběsilou jízdou ohrozila řadu dalších vozidel. Posudek Petr Kausta nakonec nechal vypracovat znalecký posudek, který se detailně zabýval způsobem jízdy řidičky i samotnou nehodou. Vše ke kauze tragické nehody ostravského policisty zde „Pracovaly na něm naše největší kapacity,“ řekl Petr Kausta. Experti využili záznamy z mýtných bran i vozidel, které Jitka R. míjela. Z těchto i řady dalších údajů dokázali znalci spočítat její rychlost a zmapovat průběh jízdy. Ukázalo se, že v obrovské rychlosti ohrozila či nebezpečně minula více než deset vozidel, v nichž sedělo bezmála dvacet lidí, včetně dětí. Snímek z místa tragické nehody, při které přišel o život ostravský policista Pavol Kikloš.Zdroj: Twitter.com/Jan Švejdar V době střetu měla na tachometru téměř 200 kilometrů. Pavol Kikloš na zadním sedadle neměl šanci přežít, bez ohledu na to, zda byl, či nebyl připoután. Změna kvalifikace Posudek má 150 stran. Po jeho prostudování soud dospěl k závěru, že by jednání Jitky R. mohlo být kvalifikováno jako obecné ohrožení se sazbou od osmi do patnácti let. Jako strážník zachraňoval životy. Jako policistu z Ostravy ho zabila řidička Spis nyní putuje k pražskému vrchnímu soudu, který má rozhodnout, který soud je příslušný k dalšímu projednání. Při obecném ohrožení by případ s ohledem na výši sazby musel řešit Městský soud v Praze. Nehoda Neštěstí se stalo vloni 5. července v Praze. Řidička v sobě měla kolem dvou promile alkoholu. Na nehodu si nepamatuje. Prý se probrala až ve chvíli, kdy nad ní stál dopravní policista. Soudu ale podrobně popsala, co se dělo předtím. S manželem a dětmi šli tehdy na bazén. Její muž údajně flirtoval s cizí ženou. Ve vzteku proto začala popíjet alkohol. Po sedmičce vína si dala i tři vodky s energetickým nápojem. Pak společně odjeli domů, kde došlo k prudké rodinné hádce. „Je to bezcitný zbabělec,“ řekl o masovém vrahovi ostravský advokát Kausta To potvrdil i její manžel, který dal ženě dvě facky. Když poté kouřil na balkoně, zaregistroval, jak nasedla do vozu. Vzápětí se v dalším autě vydal za ní. Řidička cestou nejdříve způsobila drobnou nehodu, od níž ujela. Pak následoval tragický náraz.

