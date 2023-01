Podívejte se, jak si vyrobit jednoduché okno ze dřeva:

Zdroj: Youtube

Plastová okna by byla jako pěst na oko

„Byla to taková znouzectnost. Máme na horách usedlost–farmu a líbí se nám vesnický styl. Nejsme zastánci toho, že by se do této architektury hodila plastová okna, tak jsme se podívali jinam,“ vzpomíná na začátek příběhu Radka Petrlíková.

Nechali si tedy dřevěná okna nacenit u specializované firmy. Cena ale byla astronomická. Za sedm oken z eurohranolů (vyrábí se kvalitním slepením nejméně tří lamel radiálního dřeva – pozn. red.) po nich chtěli zhruba 250 tisíc korun. Původně měli představu o špaletových oknech, ale ta by je vyšla dokonce na dvojnásobek.

„Manžel je vyučeným truhlářem. Nakoupil stroje, pokácel v našem lese modříny, vytahal je s naším koněm a udělal mi okna. Ten modřín vypadá krásně. Není to nabarvené, jen bezbarvě namořené. Dříve se ve starých domech okna z modřínu dělala a vydržela desítky a desítky let,“ říká Petrlíková s tím, že nakonec se rozhodli pro jednoduchá okna s dvojsklem.

Když nezapočítáme práci, tak nejdražší bylo pro Petrlíkovi zakoupení dvojskel, která je vyšla na zhruba 30 tisíc korun. Další položkou v řádu tisíců bylo kování.

„Bez započítání práce, krmení koně a se zakoupením strojů, jsme se nedostali ani na půlku toho, za co bychom ta okna koupili. A určitě by nebyla tak krásná a kvalitní jako máme nyní,“ říká hrdá majitelka a dodává: „Jestli jste jen trošku zruční, nenechte se odradit a jděte si za svými sny.“