Vymyslet originální dárek pro blízké, který by byl nejen praktický, ale zároveň vtipný a překvapivý, není snadné. Lukáš Krenželok z Třince se však výzvy nezalekl a pro svého bratra, který oslavil třicáté narozeniny, připravil něco opravdu speciálního. Batoh poslední záchrany.

Inspirace vysokohorskými nosiči

„Bratr měl v únoru kulatou třicítku. Chtěl jsem pro něj vymyslet něco originálního,“ začíná kutil Lukáš Krenželok své vyprávění s tím, že se nechtěl spokojit s ničím klasickým, co by koupil v obchodě a jednoduše zabalil do dárkového papíru. A tak začal hledat inspiraci na inernetu, kde narazil na několik obrázků, které ho inspirovaly k vytvoření vlastního Batohu poslední záchrany.

„U nás to moc nešlo najít, ale na zahraničních webech jsem našel asi tři obrázky. Ani to moc nevypadalo jako batoh, spíš takový obyčejný obdélník,“ říká Lukáš Krenželok, přičemž se dočetl, že inspirací pro tyto druhy batohů hledali jejich tvůrci u zavazadel vysokohorských nosičů, kteří do hor vynášejí desítky kilogramů materiálu.

Batoh s dřevěnou konstrukcí

S jasnou vizí se pustil do práce. „Korpus je ze spárovky. To je slepované dřevo, které jsem už takto vcelku koupil v hobby marketu. Samozřejmě bych si to mohl slepit sám, ale nemám hoblovku a další nástroje. Takže jsem dřevo ořízl do požadovaného tvaru a přidělal jsem spodní pultík. Dal jsem tomu trošku design,“ usmívá se Lukáš Krenželok.

Popruhy vyrobil z horolezeckého lana. „Normálně se to prodává v prodejnách na metry. Já měl ale kusy lana v dílně ještě z doby, kdy jsem jeho část použil při vystavbě dětského hřiště,“ vysvětluje kutil s tím, že popruhy nejsou úplně pohodlné. „A stejné je to vlastně i s batohem, který nemá žádné polstrování. Ale dalo by se to určitě ještě vychytat,“ vysvětluje Lukáš Krenželok.

Co nesmí chybět v Batohu poslední záchrany

Když už měl základ batohu hotový, přišel čas na to, aby popřemýšlel, co by měl obsahovat. A zde se Lukášův kreativní duch projevil naplno.

„Určitě alkohol, to tam nesmí chybět. Brácha pije Borovičku koniferum, takže to byla jistota,“ říká s úsměvem. Nechybí ani dva panáky s nápisem „Kdo hodně kouří a pije, má zdravé spermie.“

K alkoholu samozřejmě patří něco na zub, takže do batohu přidal klasický salám Vysočina, chleba, dva druhy horčice a nůž. A protože je Lukáš praktickým člověkem, přidal i prkénko na krájení ve tvaru cibule.

„A samozřejmě jsem do batohu dal i toaletní papír. Ten je podle mě úplně nezbytný,“ směje se Lukáš Krenželok. Toaletní papír ovšem nevybral jen tak obyčejný, ale speciální, který našel v obchodě s ptákovinami.

Poprask na oslavě

Když Lukáš svůj dárek předal bratrovi na oslavě, netušil, jaký úspěch jeho nápad sklidí. „Brácha z toho byl v šoku. Strašně se smál. A když to viděli ostatní hosté, taky jim zářily oči,“ vzpomíná Lukáš Krenželok.

Na oslavě bylo přes dvacet lidí a všichni chtěli vědět, kde jsem takový batoh koupil. „Byli z toho zkrátka hotoví a hned si ho všichni chtěli zkusit a nosit na zádech,“ uvádí.

Vtipný a originální dárek navíc nebyl drahý, ale jeho výroba, ačkoliv se to nezdá, zabrala více času, než odhadoval. „Celkově to vyšlo možná na pět set korun, ale časově to byl docela náročný projekt. Spoustu věcí jsem vyráběl ručně. Příkladem může být třeba držák na toaletní papír. Myslím, že jsem na tom strávil nakonec celý den,“ vzpomíná Lukáš Krenželok.

I když se Lukáš rozhodl, že další takový batoh už vyrábět nebude, jeho originální nápad se rozhodně uchytil.

„Je to taková hloupost, ale chytlo se to. Určitě bych příště dal na popruhy nějaké polstrování, aby se to fakt dalo nosit. Například takové, které se dávají na trubky. Jsou z pěny a určitě by to pomohlo. A možná bych změnil sortiment. Klobásky by byly skvělé,“ přemýšlí Lukáš Krenželok o tom, jak by se Batoh poslední záchrany dal ještě vylepšit.

