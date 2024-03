Dan Sláma miloval od malička vystřihovánky časopisu ABC. Později lepil plastové modely. Záliba v modelech mu zůstala dodnes a vede k ní i svého syna. Z odpadního dřeva vyrábí šikovný kutil nejen modely letadel.

Model letadla MiG-21 vznikl ze zlomené násady od koštěte. | Foto: se svolením Dana Slámy

Záliba ve dřevu pro Dana Slámu z Dubí začala výrobou kuchyňské linky. „Nutně jsme potřebovali novou a já jsem si říkal, že když to dokážou vyrobit jiní, tak proč bych to nezvládl taky. Dospělo to do fáze, kdy z odpadního dřeva vyrábím modely,“ usmívá se kutil. „Dělám je proto, abych si ukrátil chvíli. Sedět u televize mě nebaví. A když je venku špatné počasí, tak si zalezu do dílny a bavím se,“ dodává.

Z násady stíhací letoun

Práce se dřevem Dana Slámu těší, je podle něj tvárné a dá se pěkně opracovat. Když měl doma zlomenou násadu od koštěte, přemýšlel, jak jí dát nový život. Vznikl z ní legendární stíhací letoun MiG-21. A na detailech si dal opravdu záležet.

Model letadla MiG-21. Křídla jsou ze dřeva, anténa z párátka, podvozek ze špejle.Zdroj: se svolením Dana Slámy

„Model jsem vyráběl zhruba dva víkendy. Křídla jsou ze dřeva, které se mi do té doby válelo v dílně. Na anténu jsem použil párátko, podvozek jsem zase vyrobil ze špejlí. Z materiálu použiji všechno. Skoro nic nevyhazuji, i zanedbatelný kousek dřeva se totiž k něčemu hodí,“ vysvětluje kutil, který pracuje jako řidič nákladního kamionu.

Nože, šavle i korbely

Modely ale nejsou jedinou věcí, kterou Dan Sláma ze dřeva vyrábí. Už dříve dělal nože i dřevěné korbely.

„Když se mi nedaří s korbelem, anebo než zaschne lepidlo, tak si hraju s bruskou. No, a občas z toho vypadne něco podobného letadlu,“ směje se. Pro děti svých kamarádů prý kutil z Dubí vyráběl také dřevěné šavle, meče, pistolky i samopal AK47.

„Nepoužívám žádné plány, jen si občas najdu nějaký obrázek. Fotek letadel je na internetu hodně. Podívám se na různé detaily, trošku zapojím fantazii a blbnu,“ říká s nadsázkou Dan Sláma. Při výrobě si zcela vystačí s pásovou pilou, kotoučovou bruskou a smirkovým papírem.



Geny v tom nebyly

Otec Dana Slámy byl strojníkem na lodi a měl vztah spíše k motorům. „Nevím, po kom jsem to podědil. Nikdo z rodiny nic podobného nevyráběl ani nevyrábí. Moje paní už je zvyklá a je vlastně spokojená. Může v klidu ležet u televize a já ji tam neotravuji,“ říká kutil s úsměvem. Svou zálibu ale sdílí se svým synem, kterému se modely líbí. Dostal prý od něj zákaz je házet do ohně.

O lakování letadel do dobových barev prý vůbec neuvažoval. „Už by na nich nebylo patrné, že jsou vyrobené ze dřeva. Přetáhnu je pouze bezbarvým lakem, aby vylezla struktura dřeva. Lak způsobuje, že dřevo lehce ztmavne a chytne pěkný nádech,“ vysvětluje Dan Sláma. Nyní má rozdělané další letadlo a už se těší, až se vrátí z pracovní cesty po Belgii, zavře se v dílně a bude zase vyrábět.

„Mám různá tvůrčí období, kdy mě něco baví, zatímco jiné projekty utlumím. Pak zase přejdu k něčemu úplně jinému. Už se zase chystám na nože. Rád si hraju s rukojeťmi a vyrábím na nich drobné detaily. Možná to má i větší smysl než modely letadel,“ přemýšlí nahlas Dan Sláma.