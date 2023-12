Lukáš Krenželok z Třince se rozhodl, že svým dětem ukáže své oblíbené řemeslo a zároveň s nimi postaví něco praktického. Dali tak vzniknout krásnému dětskému hřišti se skluzavkou i houpačkou. Hřiště je mimo jiné zajímavé také tím, že na část konstrukce použil šikovný kutil pahýl pokáceného stromu.

Lukáš Krenželok při stavbě dětského hřiště | Foto: se svolením Lukáše Krenželoka

„Mohutný strom, který měl asi 25 metrů, stál na pozemku už v době, kdy jsme si ho pořízovali. Sousedům v chatové oblasti se příliš nelíbil. Na podzim z něj padalo listí, během roku zase větve. Do kácení jsme se tak dali hned po koupi parcely. Něco přes dva metry vysoký kmen jsme ale ponechali stát. Byl to nejspíš topol, nejsem si úplně jistý, ale dřevo je měkké a houbovité,“ vzpomíná Lukáš Krenželok z Třince.

Nejprve ho napadlo, že tam udělá nějakou řezbu. „Potom se narodilo první dítě a za dva roky po něm druhé. Nakonec jsem ho proto využil jako základ pro vybudování dětského hřiště,“ usmívá se kutil.



Lukáš Krenželok chtěl dětem ukázat řemeslo. Ačkoliv je vyučeným stolařem, dřevu se od učiliště, což je už zhruba 20 let, nevěnuje. Pracuje v třineckých železárnách, stejně jako řada místních lidí.

Horečnaté přemýšlení nad stavbou

„Neměl jsem neměl žádný nákres a všechno jsem dělal jen z hlavy. A to bylo, musím přiznat, hodně na psychiku a na přemýšlení. Pořád mi v hlavě lítaly myšlenky. Ať jsem byl v práci, nebo jsem přišel domů. Nemohl jsem dokonce usnout a do noci jsem přemýšlel, co budu dále dělat a jak. Jednou jsem se přistihl při myšlence, že mě možná odvezou do blázince,“ směje se.

Během stavby nepoužil ani špetku betonu. Zahrádkářská kolonie má totiž špatné podloží. „Je tam bývalý lom, takže jsem ani kopat do nezámrzné hloubky nezkoušel. U takové stavby to ani není potřeba. Naopak si myslím, že je to dobře, protože až budou děti velké, tak hřiště jednoduše rozeberu a ze dřeva udělám třeba něco jiného,“ přemýšlí nahlas.

Hranoly, latě, desky a lazura

Na hlavní hranoly použil trámy 10 x 10 centimetrů, na krokve střechy potom 10 x 5. Jinak vše sestavil ze střešních latí a desek.

„Natíral jsem olejovou lazurou. Střecha je opálená na úhel a vykartáčovaná ocelovým kartáčem. Ještě jsem ji přetřel bezbarvým lakem. Obvykle se to tak nedělá, protože opálené desky vydrží řadu let, ale už jsem to použil na jiné střeše jiného projektu a po třech letech stále vypadá, jako bych ji dělal včera,“ pochvaluje si kutil.

Dětské hřiště svépomocí

Dětské hřiště postavil Lukáš Krenželok sám jen s pomocí své rodiny. S některými vruty mu pomohly jeho děti. Nejhorší podle něj bylo vyměřování.

„Děkuji manželce, že také přiložila ruku k dílu. Nejlepší na všem je, že celý proces výstavby viděly naše děti. Synovi je 6 let, dcera bude mít v lednu 4 roky. Mohly sledovat, jak jednotlivé věci přibývají a že něco vytvořit, stojí čas a práci. Když byl žebřík, tak jsme ho hned zkoušeli, stejně jako jsme testovali skluzavku. Jakmile jsem nainstaloval houpačku, tak už to podle nich bylo v topu. Myslím si, že je důležité brát děti k práci, aby získaly vztah nejen k věcem, ale aby se také něčemu přiučily a přilnuly řemeslu. Je potřeba, aby viděly, že z dřiny něco pěkného roste,“ usmívá se.

Starší klouzačku zakoupil z Karviné za 1000 korun. Nejlevnější nová se na internetu tehdy pohybovala kolem 2500 korun.

„Cena dřeva šla dost nahoru. Bylo o mnoho dražší, než když jsem stavěl v minulosti. Ale celkově mě to vyšlo asi na dvacet tisíc. To docela jde. Náročnější to bylo časově. Pracuji na směny, takže jsem se stavbě mohl věnovat méně, než bych chtěl,“ vysvětluje Krenželok.

Bezpečnost především

Úplně nejtěžší podle něj bylo nachystat dřevo. Hřiště totiž musí být pro děti hlavně bezpečné. „Aby si nevrazily třísku, tak jsem všechno musel obrousit. Tím jsem někdy na začátku prázdnin začal a se stavbou jsem finišoval na začátku října,“ říká.

Jediné, co ho mrzí je, že jeho tvůrčí rozlet zbrzdilo omezené místo.

„Kdyby bylo více prostoru, tak bych hřiště udělal do tvaru L. Zakomponoval bych ještě houpačku s opěradlem pro dospělé. Děti by si hrály a my bychom se houpali s pivíčkem,“ uzavírá Lukáš Krenželok.