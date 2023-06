Stavba dětského zahradního domku ze dřeva může být zábavným a přínosným projektem. Nejenže děti získají nový prostor na hraní a zkoumání přírody, ale také samotný domeček může zahradu obohatit o okouzlující prvek. Karel Waltera pro své děti postavil ze starých palet opravdu impozantní a netradiční kousek.

Karel Waltera pro své děti postavil impozantní a netradiční domeček | Foto: Deník/Denis Drahoš

Karel Waltera z městyse Kovářská v Ústeckém kraji chtěl pro své děti netradiční zahradní domeček. Žádný z nabídky hobbymarketu se mu ale nelíbil. Rozhodl se proto, že zahradní domek postaví sám.

Začal hledáním inspirace

„Díval jsem se na aplikaci Pinterest a prohlížel jsem si obrázky povedených realizací. Žádný dětský domeček, který by splňoval mé požadavky, tam ale nebyl. Nicméně to byla dobrá inspirace. Nechtěli jsme zkrátka kupovat už hotový domeček, když si ho můžeme vyrobit přímo na míru,“ vypráví Karel Waltera.

Jak říká, sám je vyučený zedník a se dřevem nikdy moc nepracoval, i když pár věcí si už vyrobil.

„Moje dosavadní projekty nestojí za řeč, vůbec to nejsou profi věci. Můj otec ale vyrobil pár dřevěných poliček, vyřezávaných lupínkovou pilkou. A v mém kutilství mě velmi podporuje jak on, tak i má žena,“ pochvaluje si podporu rodiny Karel Waltera.

Chtěl asymetrický originál

„Nemám rád rovné a uhlazené věci. A tak se mi zalíbily dětské domečky, které jsou trošku netradiční a asymetrické. Ale zkopírovat je přesně nejde. K takovému domečku potřebujete beton, dřevo, šrouby, závitové tyče a asi deset starých palet, rozřezaných na prkénka. Nesmíme zapomenout na klouzačku. Tu jsme pořídili v internetovém obchodě za zhruba tři tisíce korun,“ vypočítává potřebný materiál i náklady.

Nosné kmeny šikovný kutil natřel hydroizolačním nátěrem, jenž se používá do koupelen, a zabetonoval je v hloubce osmdesáti centimetrů. A protože domeček je asymetrický, musel si dát opravdu záležet, aby vše sedlo.

Materiál za pětadvacet tisíc

„Prvním krokem je vůbec začít. Měl jsem z toho sám strach a nevěděl, jak to dopadne. Hlavním problémem byly právě nepravidelné tvary, protože tam nejsou ani dvě prkna stejná. Vždy jsem to musel přeměřit a dořezat. Celkově jsem to dělal nepravidelně zhruba tři měsíce po práci a o víkendech. Jen na materiálu to vyšlo na dvacet pět tisíc korun,“ vysvětluje Waltera.

Domeček Karel Waltera ozdobil ručně vyřezávanými houbamiZdroj: Deník/Denis Drahoš

Nezapomněl ale ani na to, že dětský domeček by měl být hravý. Ozdobil jej tedy vyřezávanými houbami. Sám ani neví, jak ho to napadlo, někde je viděl vyřezané ze špalků, tak se do toho pustil také.



Chystá pískoviště a lezeckou stěnu

„Hlavní je se toho nebát. I kdyby se to nepovedlo, ale děti by si nějak pohrály, tak to stojí za to. Starší syn tomu říká centrála, mladšímu budou dva, tak zatím neříká nic,“ směje se Waltera. A s hracím koutkem pro své ratolesti má další plány. Chce k němu přidat pískoviště a lezeckou stěnu z větví.