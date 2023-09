Pro svá vnoučata by Jan Kukla z Třebenice udělal všechno. Jednoho dne se inspiroval na internetu a postavil jim elektrické autíčko z překližky, odpadkového koše, koleček z kočárku a nefunkční vrtačky.

Elektrické autíčko postavil Jan Kukla z překližky, odpadkového koše, koleček z kočárku a nefunkční vrtačky. | Foto: Se svolením Jana Kukly

„Není to nic světoborného,“ říká skromně Jan Kukla z Třebenice u Slapské přehrady. „Ani to není můj patent. Našel jsem něco podobného na Pinterestu a líbilo se mi na tom, že na autíčko použili odpadkový koš na kapotáž,“ dodává. Mezi fotografiemi byly taky plány auta, které ale podle něj přiliš nesouhlasily, takže si je musel lehce upravit.

V ČLÁNKU SI PŘEČTETE

* Kolečka ze smeťáku

* Vůz nemá brzdu

* Je to prototyp

„Autíčko jsem udělal pro vnoučata. Když přijedou, tak chtějí hned jezdit. Já jsem samozřejmě líný, tak se jim to snažím v žertu vymluvit a odložit jízdy. Ani nevíte, jak se za nimi naběhám. Naštěstí tam je jenom 12 voltová baterka, která vydrží pouze deset minut,“ směje se Jan Kukla, který je vyučeným elektikářem.

Kolečka ze smeťáku

Autíčko je vyrobeno z překližky, dřeva, odpadkového koše a koleček z kočárku ze smetiště. Jana Kuklu práce se dřevem nesmírně baví. Pro svá vnoučata vyrobil houpacího koně, zahradní domeček či krmítka a budky pro ptáky třeba ve tvaru psa nebo lišky.

Detail řízení autičíka.Zdroj: Se svolením Jana Kukly

O pohon vozu se stará nefunkční elektrická vrtačka. „Je tam planetová převodovka a vrtačka se dotýká sklíčidlem gumy nafukovacího kolečka. Není to 4x4,“ směje se.

„Poháněno je levé zadní kolo. Občas to proklouzne, ale jezdíme po rovině, takže je to v pohodě. Je to jednoduché a efektivní. Autíčko má také přepínač na zpětný chod a je možné s ním couvnout, když je potřeba,“ popisuje šikovný kutil.

„Je tam složitě dělané řízení předních kol,“ dodává Jan Kukla s tím, že to dělal podle sebe a vytvořil ho z vodovodní T rozdvojky.

Vůz nemá brzdu

„Volant jsem musel udělat hranatý, aby se tam vešly nohy a aby celkově působil jako formule,“ říká Jan Kukla s tím, že vozidlo nemá brzdu. „Zastaví se tím, že uberete plyn. Chtěl jsem ještě udělat plynulý rozjezd i zastavení, ale nakonec jsem si říkal, že čím jednodušší, tím pro mě lépe,“ vysvětluje.

Jan Kukla původně plánoval i elektrifikaci vozítka. Proto použil jako tyč řízení dutou hřídel, kterou by mohl provléknout všechny dráty a umístit ovladače do volantu. Autičko tak zatím nemá svícení, blinkry ani klakson.

Je to prototyp

„Nic bych neměnil. Jediné, co je mi líto, že jsem neudělal, je dálkové ovládání, aby se autíčko dalo na dálku zastavit. Ušetřil bych si tak hodně běhání. Nápadů bylo spousta, ale zůstalo to takto. Je to holt prototyp,“ usmívá se Jan Kukla.

Autíčko vyráběl ve volných chvílích, ale odhaduje, že mu nezabralo více než čtrnáct dní. „Postranice autíčka nejsou zcela rovné, ale jsou naopak zahnuté. Proto jsem je musel různě lepit a docela dlouho jsem čekal, až lepidlo zaschne. Nejhorší bylo barvení. Aplikaci barvy nemám moc rád, člověk musí zase čekat," podotýká.

Cenu elektrického autíčka Honza Kukla odhaduje na pětistovku. „Kupoval jsem odpadkový koš, instalatérský materiál na řízení a překližku jsem měl v zásobě. Vrtačka byla stará, vyhozená se špatnou baterkou, ze které jsem vykuchal motor. Nějaké dříví a nejdražší byla asi barva,“ vypočítává Jan Kukla náklady na elektrické autíčko pro vnoučata.



