Je to už dvanáct let, co František Hanf z Prahy řešil v předvánočním období nedostatek peněz. Rozhodl se tedy nějaké dárky vyrobit, což ho přivedlo k myšlence využít nepoužívané počítačové diskety.

„Našel jsem doma staré, už nepoužitelné diskety. Nejčastějším typem byly tři a půl palcové a pět a čtvrt palcové počítačové diskety. Začalo to těmi prvními, ze kterých jsem ze všeho nejdřív udělal kabelku a držák na tužky. Třetí věcí, kterou jsem z toho zkusil vytvořit, byl zápisník,“ vzpomíná kutil na své rané experimenty s disketami.



Nahrává se anketa ...

První byla kabelka

Výroba kabelky tedy byla prvním krokem k upcyklování (přeměna starých a nepotřebných produktů na produkty s vyšší užitnou hodnotou - pozn. red.) disket.

„Jednotlivé diskety jsem spojoval elektrikářskými rychlospojkami. Ty jsou ale, když se zastřihnou, na konci ostré. Chtělo by to trochu optimalizovat. Ale v zásadě to bylo docela zajímavé,“ vysvětluje vystudovaný architekt.

Po Vánocích se setkal se svým dlouholetým kamarádem Janem Šimsou. A protože oba nadchla myšlenka upcyklace, rozhodli se společně vytvořit projekt, který pojmenovali Já na tom dělám (viz níže).

„Honza rád věci prezentuje a baví ho balení dárků. Tak jsme začali pořádat workshopy, kde jsme lidem ukazovali, jak ze starých a nepotřebných věcí vyrábět pěkné a designové kousky. První workshopy jsme uspořádali už v roce 2013,“ dodává František Hanf.

O co jde ve spolku Já na tom dělám Spolek Já na tom dělám vznikl koncem roku 2012 jako společný projekt kamarádů Jana Šimsy a Františka Hanfa. Kolem nich se brzy utvořila skupina přátel a nadšenců, kteří chtěli společně tvořit.

Já na tom dělám pořádá tvůrčí recyklační dílny. Návštěvníci během nich pod vedením lektorů objevují nové možnosti předcházení vzniku odpadu; případně využití věcí, co již nejsou potřeba.

Dílny jsou mobilní. Spolek tak navštěvuje nejrůznější veletrhy, festivaly, slavnosti, základní a střední školy, dny dětí, firemní akce či večírky. Zdroj: Já na tom dělám

Nález velkých disket ho uchvátil

Jednoho dne, když František Hanf procházel staré věci u svého známého, našel dvě krabice plné pět a čtvrt palcových disket.

„Nikdy předtím jsem je neviděl. Když jsem to zadal do Wikipedie, zjistil jsem, že existuje ještě osmipalcová disketa. Bylo to, jako bych znovuobjevil svět. Strašně me to nadchlo,“ směje se kutil.

Trvalo mu několik let hledání, než objevil větší množství těchto desítky let starých disket. Našel je ve skladu u Brna. Měli dokonce 400 kusů, které všechny zakoupil. Dodnes je využívá na výrobu největších bloků.

close info Zdroj: Se svolením Františka Hanfa zoom_in Stylové bloky z již nepoužívaných 8' disket.

Výrobu designových bloků učí na workshopech

Diskety různých velikostí se tak staly základem pro různé kreativní projekty pořádané spolkem Já na tom dělám.

„Máme dvě varianty. První je, že vezmete řezačku na papír, děrovačku a elektrikářské rychlospojky. Druhá varianta vyžaduje sofistikovanější stroj na vazbu, který prorazí dírky a udělá přesnou vazbu,“ vysvětluje František Hanf.

„Blok z malých disket je nejen krásný, ale také snadno udělaný. To je fajn,“ popisuje nadšenec s tím, že u větších disket (tedy pět a čtvrt palcové a osmipalcové diskety) je potřeba složitější vybavení. To bohužel není praktické na výrobu na workshopech.

„Máme proto už hotové produkty, které nabízíme přímo k prodeji. Velké diskety jsou v takovém množství nedostatkovým zbožím. Pro pořádání workshopu potřebujeme stovky, možná tisíce disket, abychom dílnu mohli s klidným svědomím nabízet,“ vysvětluje kutil.

Tří a půl palcové diskety jsou nejdostupnějším typem:

Vytvoření malého bloku je prý relativně rychlé. „Záleží na počtu listů, které chcete mít. Obvykle se dělá 40 až 60 listů. Lidé mají takový bloček v pohodovém tempu hotový do půl hodinky,“ uzavírá kreativní muž.

Zaujal vás článek? Přečtěte si i další v nabídce níže. Jsou plné kutilských tipů.