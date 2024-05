Andrea Kuchaříková ze Střílek u Kyjova chtěla pro své miminko to nejlepší. Před pěti lety proto vyrobila první takzvaný mojžíšův koš. A protože se jí osvědčil a zároveň má ruční práce ráda, rozhodla se začít tvořit i pro další maminky. Kromě háčkovaných košů vyrábí starou metodou drhání také nádherné houpačky.

Andrea Kuchaříková vyrábí mojžíšovy koše pro miminka | Foto: se svolením Andrey Kuchaříkové

Podle biblického vyprávění o záchraně malého Mojžíše před hněvem Egypťanů dostaly název takzvané mojžíšovy koše. Tyto malé přenosné postýlky jsou ideální pro miminka od narození až do doby, než se začnou přetáčet nebo pérovat na čtyřech. Nejčastěji se tedy používají po dobu prvních několika měsíců dítěte.

Kutil dětem postavil originální domek na hraní. Z palet a s houbami na střeše

Andrea Kuchaříková ze Střílek u Kyjova vyrobila první takový koš, když se jí narodil syn. „Už si to přesně nepamatuji, ale asi jsem něco podobného zahlédla na internetu. Tehdy jsem se začala zajímat, jak to udělat, abych si malého mohla brát s sebou do kuchyně. Mojžíšův koš byl ideálním řešením,“ vzpomíná šikovná žena.

Háčkování, pletení i vyšívání miluje

S ručními pracemi má Andrea Kuchaříková bohaté zkušenosti. „Začala jsem už někdy v první třídě. Pletla jsem pro své panenky svetříky,“ říká.

Svým dovednostem se prý naučila od babičky a od sestřenice. „Všichni v rodině něco tvořili. A mě bavilo pletení, háčkování a vyšívání. Odreaguji se u toho a zároveň vytvořím nějakou hodnotu. Je to zkrátka moje práce i zábava,“ usmívá se mladá žena.

Mojžíšův koš se stojanem, který vyrobil manžel Andrey KuchaříkovéZdroj: se svolením Andrey Kuchaříkové

Mojžíšovy koše háčkuje z bavlněných šňůr. „Můžete si představit šňůrku, kterou máte třeba v teplácích. Je to silný materiál. Ohýbané dřevo zase vyrábí manžel. U kupovaných mojžíšových košů bývají komponenty většinou kovové, což se nám moc nelíbilo,“ popisuje žena s tím, že díky rekonstrukci budovy se její manžel začal věnovat práci se dřevem.

„Už je to pro něj brnkačka. Na mojžíšovy koše pro mě vyrábí také stojany. Nám oběma se líbí přírodní materiály,“ dodává Andrea Kuchaříková.



Nahrává se anketa ...

Od tvořivého koníčku k úspěšnému podnikání

Jakmile žena vyrobila mojžíšův koš se stojanem pro své dítě, zjistila, že jí nesmírně ulehčuje práci. „Když jsem potřebovala syna kamkoliv převést, tak jsem si ho pěkně dala do koše. Mohl se mnou být v kuchyni nebo v obývacím pokoji. Traduje se také, že se v této přenosné postýlce dítě cítí v bezpečí a lépe spí,“ pochvaluje si usměvavá maminka.

A tehdy začal její sen. Svůj koš totiž nafotila a prezentovala na internetu. Díky tomu se jí začaly ozývat další maminky, jimž se zalíbil. Dnes Andrea jezdí po různých jarmarcích a trzích, kde lidem vysvětluje, proč jsou koše pro novorozence i maminky dobrým řešením.

Nápaditý dědeček vyrábí pro vnoučata úžasné hračky. V obchodě takové nenajdete

„Se svými výrobky jezdíme taky na dětské bazárky. Musím s potěšením říct, že se hodně líbí. Moc mě baví se setkávat a mluvit s lidmi. Je to opravdu příjemné. A když babičky vidí drhané houpačky, tak vzpomínají na to, jak to takhle samy kdysi dělávaly,“ říká Andrea Kuchaříková, která své produkty prodává pod značkou Adre design.

Drhané houpačky nejsou minulostí

Kromě mojžíšových košů žena vyrábí právě také výše zmíněné houpačky. „Nechtěla jsem klasickou plastovou houpačku, tak jsme s manželem dali hlavy dohromady. Vymysleli jsme, že je budu dělat starou metodou drhání,“ prozrazuje podnikavá maminka.

Houpačka z dílny Andrey Kuchaříkové:

Drhání neboli makramé je technikou vázání nití a šňůrek, kterou se zhotovují plošné textilie. „Vyrábějí se tak dodnes různé dekorace, já tuto techniku používám na houpačky. Synovi je nyní pět let a pořád se v tom houpe,“ usmívá se Andrea Kuchaříková.

Články o šikovných lidech, kteří umí vyrábět úžasné věci, vám přinášíme pravidelně. Přečtěte si další články níže a inspirujte se: