Na kašně mají sádrového krokodýla, ve vodě jejich fontánky se zase uhnízdila rodinka umělých kachniček. Richard Kondr z Teplic a jeho manželka jsou zkrátka hračičky a dekorace milují. Na zeď domu si o Helloweenu pověsili pavouka v síti a už ho nikdy nesundali. Lidi to moc nechápou.

Pavouk na domě v noci svítí. | Foto: Se svolením Richarda Kondra

„Pavouka jsem koupil na nějakém eshopu. Už si přesně nepamatuji, který přesně to byl. Není to žádné ořezávátko. Naopak je to docela macek. Má, tuším, zhruba 80 centimetrů,“ říká s úsměvem Richard Kondr původem ze Šumperka.

Pavučinu vyrobil z provazu a zavěsil ji na fasádu přímo do frekventované křižovatky. „Pavučinu jsem vytvořil jen tak z hlavy. Každý přece ví, jak má pavučina vypadat. Není to nic těžkého ani složitého,“ vysvětluje.

Pavouk se svítícíma očima

A na pavoukovi se šikovný kutil následně pěkně vyřádil.

„Rozříznul jsem ho a vypitval. Dovnitř jsem vložil řetěz z ledkových světel neboli girlandu. Udělal jsem výřez i v očích pavouka a do každého oka jsem umístil jedno světýlko, které jsem pro větší efekt natřel červeným lakem na nehty. Nakonec jsem ho zase zašil a nainstaloval do sítě. Vypadá to perfektně,“ pochvaluje si.

„Pavoučí nohy jsem k síti přidělal páskami. Vtipné bylo, když se jednoho dne jedna z jeho nohou uvolnila a hýbala se v poryvech větru,” říká a dodává: „To mě inspirovalo k tomu, že jsem ho chtěl ještě nějak rozpohybovat. Zatím jsem ale na nic jednoduchého nepřišel. Po pravdě jsem nad tím zase tak moc ještě nedumal,“ uvažuje nahlas.

Ja váš pavouk hodný, nebo zlý? Do sítě Richard Kondr zavěsil také panenku. Zdroj: Se svolením Richarda Kondra

Pavouk je vybaven časovým spínačem. A tak se jeho očí rozežhnou vždy navečer. Richard Kondr bydlí u cesty k zámecké zahradě, takže je tam velký provoz pěších. O obdivovatele tak rozhodně není nouze. „Přes den lidi chodili a občas se mě zeptali, jestli je pavouk hodný, nebo zlý. Jednoho dne mě napadlo přidat do sítě panenku. Přivázal jsem ji tam a od té doby se mě už nikdo nezeptal,“ směje se.

„Někteří lidé říkali, že je to husté, jiní, že zajímavé. Vyslechl jsem si ale taky hlášky, že v tom domě, musí bydlet nějací úchyláci. Slyšel jsem už ledasco a jen tak něco mě nerozhází,“ směje se Richard Kondr.

Chalupu zdobí svítící kostra v kleci

Na chalupě na vesnici kousek od Bíliny má Richard Kondr svítící kostru v kleci na papouška. Visí nad schody do klubovny pánské části domu.

„V obci je hned vedle mé chalupy památkově chráněný kostel. Pamatuji si, jak kolem pořád bloumaly dvě památkářky a dívaly se trošku zvědavě a trošku znechuceně na moji chalupu. Nakukovaly přes dvorek a evidentně z toho byly vyděšené,” uvádí s tím, že si myslí, že mu to chtěli tehdy zatrhnout.



Pavouk jako léčba arachnofobie

„Pavouky úplně nesnáším. Skutečně je nemůže ani vystát. Takže dekorace slouží taky jako léčba mé arachnofobie. Pavučinu jsem tam dávali na halloween, ale protože jsem ji musel pracně sundávat, tak jsem ji tam už nechal napořád. Navíc tam mám nataženou elektřinu a zkrátka se mi to nechtělo sundávat. Takže nám tam pavouk vegetí celý rok,“ říká.

Dům zdobí i netopýr.Zdroj: Se svolením Richarda Kondra

V den, kdy se po celém světě slaví Halloween přidává k pavoukovi ještě další dekorace. „Koupil jsem dva netopýry na čínském eshopu. Když jdou lidi okolo, tak mávají křídly a něco asi čínsky říkají. Já jim nerozumím,” uvádí s tím, že legrace musí být.