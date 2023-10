Nejjednodušším a nejlevnější způsobem, jak srovnat křivé stěny a nevyčerpat se u toho finančně ani fyzicky, je srovnat stěnu takzvaně na buchty. Michal Jerhot ji použil v sauně, vinném sklípku, a dokonce i v ložnici.

Boule na zdi vytvoří zajímavý reliéf | Foto: se svolením Michala Jerhota



Když stěnám chybí pravý úhel

Když stavěli naši předkové svá stavení, tak se na nějaký ten centimetr sem či tam nehledělo. Stavělo se všelijak. Starší domy jsou zkrátka křivé a hledat pravý úhel bývá nad lidské síly.

„Zdivo se skládalo z kamenů a všeho, co bylo zrovna při ruce. A když se na něj poté položily krovy a tašky, tak se občas stávalo že zdi uhnuly. My máme křivé zdi snad všude. V ložnici by se například muselo naházet na jedné straně zdi asi třicet centimetrů omítky a na druhé pouze centimetr,“ říká Michal Jerhot.

Nahazování a příprava strhávané vápenné omítky:

Vlastní starý statek, kterému svépomocí vdechl nový život. A to je případ, kdy se na stěnu nevyplatí házet tuny materiálu a snažit se je srovnávat do roviny. Je lepší být fér sám k sobě a nedokonalosti přiznat. Řešení je jednoduché a zvládne to každý.

Jasná volba omítky

Michal Jerhot použil klasickou vápennou maltu. „Snažíme se používat dobové materiály, takže pro nás byly vápenné omítky jasnou volbou. Nejprve musíte zeď zbavit všech nečistot. Doporučuji ji také umýt vysokotlakým čističem. Když jsou všechny volné věci, které by mohly ohrozit soudržnost materiálu odstraněny, hážete maltu, jak vás to napadne,“ vysvětluje.

Po naházení malty chvilku počkáte, až takzvaně zavadne. Poté vezmete štětku a kýbl s vodou. Štětku namočíte a začnete boule roztírat, abyste se zbavili hran a cákanců z nahazování. Tím vytvoříte krásný reliéf z boulí.

Tento trik mu prý ukázal kamarád. Na začátku rekonstrukce jeho statku u něj pracoval s partou zedníků. Boule dělali ve sklepení církevní stavby. Ve sklepech totiž není potřeba, aby zdi byly rovné, a je jedno, jak to vypadá.

„Je to jednoduchá a rychlá oprava. Rovnat křivé stěny nemá smysl. Když si spočítáte množství materiálů, bylo by to nejen pracné, ale taky nákladné. Ve vsi tak mají udělané dokonce i přední štíty domů. Nevypadá to špatně. Omítku poté můžete nechat porůst popínavou rostlinou, která se po nerovném povrchu skvěle pne,“ říká Michal Jerhot.



Výhody při opravě omítky

Tuto techniku zvládne i člověk, který není vůbec zručný, opravdu na tom nic není. Navíc je mnohem jednodušší než klasické omítky. Nepotřebujete žádné latě ani žádnou zkušenost. Taková povrchová úprava zdí se také velmi dobře opravuje. Pokud začne někde odpadávat omítka, odkopnete ji zednickým kladívkem a nahodíte znovu.

„My jsme to použili ve vinárně, sauně, a dokonce i v ložnici. Tam to máme udělané pouze do poloviny zdi. V některých místech, například tam, kde jsou sedačky nebo židle, jsem dělal v jejich úrovni klasicky rovnou stěnu,“ vysvětluje.

Jediným problém je tudíž pokládka podlahy. „Pokládali jsme linoleum. Okolo boulí jsme ho jednoduše obřízli. Nevypadá to vůbec tragicky a bylo to poměrně jednoduché. Do plovoucí podlahy bych se asi nepouštěl. To by byla strašná práce,“ přemýšlí nahlas Michal Jerhot.