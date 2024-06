Aby si zjednodušil život, chtěl včelař Jan Pecinka vlastní automat na med - medomat. Takový se ale nikde nevyrábí. Nakonec včelař vymyslel netradiční řešení. Posloužila mu obyčejná předokenní roleta. PecBox, jak kutil multifunkční schránku nazval, může usnadnit život mnoha domácnostem.

Včelař Jan Pecinka si chtěl usnadnit život, aby při zaměstnání nemusel zákazníkům složitě předávat svůj vyhlášený med. Vyrobil tedy multifunkční automatizovaný box.. | Foto: Se svolením Jana Pecinky a Shutterstock

Více času nejen na své včely, ale i na další projekty, kterých má plnou hlavu, chtěl mít Jan Pecinka z Panenského Týnce. Povoláním profesionálního hasiče však neustále vyrušovali od práce zákazníci, kteří na jeho vyhlášený med chodí.

„Zákazníky mám samozřejmě rád, ale stávalo se, že přijeli a já nebyl doma. Mám také často ruce v maltě. A představte si, jak to dopadne, když mě někdo vyruší a chce prohodit pár slov,“ usmívá se včelař. Proto se rozhodl usnadnit život nejen zákazníkům, ale i sám sobě. Původně chtěl vytvořit takzvaný medomat, nakonec však vznikl univerzální box.

Medomat? Nesehnatelný

Medomaty nejsou podle Jana Pecinky žádnou novinkou. Většinou jsou udělané z vysloužilých automatů na sladkosti, které mají upravený mincovník i přepážky. „Nikde jsem neviděl, že by se dal koupit nový medomat. To prostě neexistuje,“ uvádí kutil.

Ten svůj chtěl udělat co nejlevněji a nejjednodušeji, protože má rád nekomplikované věci. Myšlenku prý dlouho nosil v hlavě.

Když uvažoval o možnosti placení kartou, narazil na drahé řešení. Tím byl platební terminál.

„Určitě ho znáte z automatu na kávu. Jenom terminál samotný stojí 20 000 korun,“ kroutí včelař hlavou s tím, že tato investice by se vracela poměrně dlouho. Zároveň však nechtěl ani mincovník. Je to podle něj nepraktické a zastaralé řešení.

Předokenní roleta jako překvapivé řešení

I přes obtíže a vysoké náklady komponent se Jan Pecinka myšlenky na medomat nevzdal. Rozhodl se proto, že vytvoří multifunkční zařízení za přijatelnou cenu. Svůj PecBox, jak zařízení nazval, vytvořil z hliníkové předokenní rolety.

„Má totiž motor, který jsme připojili k chytré domácnosti. Roleta se ovládá telefonem stejně jako jiné spotřebiče v domácnosti, třeba světla či topení,“ popisuje včelař konstrukci.

„PecBox, který jsme se synem vytvořili, neslouží pouze jako výdejna medu. Využití najde i při doručování balíků či pro dovozové služby potravin. Lidé se stávají čím dál tím víc pohodlnějšími a budou stále častěji chtít, aby jim bylo zboží přivezeno až domů,“ vysvětluje Jan Pecinka.



„Když přijede zákazník pro med nebo dojede kurýr, zavolají mi. Dvakrát kliknu na telefon a aktivuji PecBox. Oni poté pouze stlačí tlačítko, kterým si roletu otevřou. Když roleta sjede zase dolů, automaticky se deaktivuje,“ popisuje kutil jednoduchý a přitom efektivní systém.

Kam box umístit? Přece k elektřině

Největší výzvou podle Jana Pecinky bylo, kam PecBox umístit. „Mám starý rodinný dům, takže jsem udělal otvor do zimní zahrady. Ideální místo, kam umístit box, je do pilíře pro elektřinu a plyn. Nejenže je tam elektřina, kterou potřebuje, ale je to zároveň nejestetičtější řešení,“ říká povoláním hasič.

Ukázka připraveného zboží.Zdroj: Se svolením Jana Pecinky

Celkové náklady na jeho PecBox se pohybují kolem 12 000 korun, a to včetně předokenní rolety a elektrického kabelu.

„Pokud budou mít lidé připravený stavební otvor a přivedenou elektřinu, nainstalujeme a zprovozníme PecBox do 2 hodin. Na krajském úřadu dokonce uvažují o dotaci na pořízení. Uvidíme, jak to dopadne,“ říká s úsměvem kutil, který svůj vynález začal vyrábět i pro ostatní.

