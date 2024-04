Jana Trachtová z Ústí nad Labem a její přítel koupili starší rodinný dům, na jehož půdě našli několik starších rozebraných postelí. Když pak své bydlení potřebovali vybavit, věděli, kam sáhnout pro materiál. Pelest postele skvěle posloužila k výrobě stylového vintage věšáku na kabáty a bundy.

Když se Jana Trachtová z Ústí nad Labem spolu přítelem přestěhovala do staršího domu, brzy zjistla, že mimo jiné nutně potřebují věšák do předsíně. „Nechtěli jsme klasiku, která se prodává v obchodech s nábytkem,“ začíná své vyprávění šikovná kutilka.

Nakonec se rozhodla využít čelo jedné z postelí, které našli uložené na půdě. „Nemohli jsme si finančně dovolit oslovit truhláře, aby nám udělal něco pěkného a jedinečného. To víte, na domě je mnoho výdajů. Rozhodli jsme se proto, že ušetříme a některé věci si holt vyrobíme sami,“ vzpomíná Jana Trachtová.

Obrousit, natřít a doladit

Podle kutilky by byla škoda, kdyby pěkné masivní dřevo zůstalo ležet na půdě. „Můj chlap mi tedy snesl dolů jedno čelo postele. Já jsem ho obrousila, natřela a vymyslela, kolik bude potřeba háčků,“ popisuje Jana Trachtová.

K tomu doladila také věšák na klíče. „Nikde jsem totiž nesehnala takový, který by se nám hodil. Máme hodně svazků klíčů, a tak jsme si na ně udělali věšák z kuchyňského prkýnka, na kterém se běžně naklepává maso. Prkýnko jsem zakoupila v obchodě s kuchyňskými potřebami,“ vysvětluje šikovná žena.

Samotná práce na nábytku se prý obešla bez problémů. „Rovné plochy jsem vzala bruskou. Původní nátěr šel dolů docela dobře. Vzhledem k tomu, že na čele postele jsou místa s prolisy, musela jsem část brousit ručně. Měla jsem brusný papír, nasadila jsem ho na kousek dřívka, abych se dostala na všechna místa. Tato část práce mi zabrala asi nejvíce času,“ říká.

Strukturu dřeva zdůraznila lazura

K výrobě věšáku musela Jana Trachtová zakoupit kromě kovových háčků i tenkovrstvou lazuru na dřevo. „Krásně vytáhne strukturu dřeva. Šlo to s ní jako po másle. Nejlepší je, že jsem všechno ostatní, co jsem potřebovala, našla v dílně po bývalém majiteli. Takže jsem se dostala na finanční minimum,“ usmívá se hrdě.

„Když jsem hotový věšák publikovala na sociální síti, tak mi lidi začali posílat své výtvory. Je mi jasné, že nejsem jediná na celém světě, kdo kutí,“ směje se Jana Trachtová.

Těžkou stěnu jistí hmoždinky

Kutilka prý už dříve viděla celou věšákovou stěnu vyrobenou ze starých dveří. „Nahoře měli věšáky, dole pak namontovali poličku na odkládání věcí. Bylo to moc fajn a líbilo se mi to. Stěnu ze dveří ale měli jen postavenou a opřenou o zeď. To se mi nezdálo. Bála bych se totiž, že by mohla spadnout. Při té váze by to bylo opravdu nebezpečné,“ uvádí žena.



Pelest postele z masivního dřevo je poměrně těžká. Jana Trachtová s přítelem raději věšák ukotvili na třech bodech pomocí hmoždinek. „Jsem s tím maximálně spokojená,“ pochvaluje si řešení, které nakonec vymysleli.

Nejdražší byly kovové háčky

A nakolik výroba stěny do předsíně vlastně vyšla? „Nejdražší byly háčky, protože jsem nechtěla laciné plastové. Sháněla jsem proto kovové,“ uvádí Jana Trachtová.

„U nás v Ústí nad Labem je železářství, kde se zastavil čas, ale umějí sehnat vše, co člověk potřebuje. Museli jsme sice chvilku počkat, ale nakonec jsem sehnala přesně takové, jaké jsem chtěla. Je pravda, že nebyly zrovna levné. Jeden kus stál 150 korun, všechny dohromady pak 700 korun. Musím přiznat, že mě cena trošku zaskočila,“ přemýšlí nahlas žena.

Výroba věšáku pak kutilce zabrala zhruba tři dny. „Jeden den jsem si hrála s bruskou a brusnými papíry. Další den dopoledne jsem natřela první vrstvu, večer pak druhou. Po zaschnutí jsme hotovou stěnu pověsili,“ popisuje průběh.

S výsledkem je prý maximálně spokojená. „Myslím, že se to povedlo. Líbí se mi netradiční kousky, dávají domu jedinečného ducha,“ dodává Jana Trachtová.