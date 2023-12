Minibar v podobě kanystru na Jaroslava Sobotu jednou vykoukl při brouzdání na internetu. Zalíbil se mu natolik, že už jich vyrobil několik. Výroba jednoho přenosného baru mu trvá asi pět hodin a přijde jej zhruba na pět stovek.

Minibar z kanystru Jaroslava Soboty | Foto: se svolením Jaroslava Soboty

„Používám už delší dobu Pinterest. Moje bývalá žena totiž hodně fotila a fotky prodávala právě přes něj či přes jiné aplikace. Takže jsem se občas na různé fotky mrknul A někdy mi na základě jejich sledování přišel na mysl i nějaký zajímavý nápad. A to byl právě případ kanystru,“ usmívá se Jaroslav Sobota. Po myšlenkách na to, že by se takový přenosný kanystr coby bar mohl hodit, nebylo daleko k její realizaci. Nejdříve se podíval, jestli něco podobného jíž existuje a je na prodej a pídil se také po tom, jaká by asi byla cena.

„Narazil jsem na podobné kanystry, jako ten, který jsem chtěl vyrábět, i za 3500 korun. Tak jsem si říkal, že si to udělám sám a vyjde mě to na pár stovek. A měl jsem pravdu, práce na pár hodin, náklady do pětistovky,“ vysvětluje.

Začátek výroby přenosného baru

„Někde jsem viděl i postup, jak do boku kanystru vyříznou otvor rozbrušovačkou. Já jsem si to vymyslel trošku jinak. Vzal jsem přímočarou pilu s listem na železo,“ popisuje.

Nejprve si ale kanystr dal opískovat, protože se mu nechtělo brousit. Navíc má známého, který pískování dělá. „Nejhorší ze všeho bylo dřevo uvnitř. Ne, že mi zabralo nejvíce času, ale musel jsem vymyslet, co tam dát a jak to spojit. Nakonec jsem to vyřešil tak, že jsem výdřevu nalepil na polyuretanovou pěnu. Je to na fix a ani se to nehne,“ usmívá se.

Nejprve tedy udělal dno a k němu dodělával boky a poličky.



Kedr, pantíky a zarážka

„Musel jsem také vyřešit, jak na ochranu ostrých hran dvířek. Aby se náhodou třeba někdo neřízl. Sehnal jsem si kedr. Je to gumová chránička ve tvaru písmene U. Uvnitř jsou asi po pěti milimetrech také účka z plíšků, které gumu tvarují. Dokoupil jsem navíc nějaké pantíky, což mě i s kedrem vyšlo na pár korun,“ říká Jaroslav Svoboda.

K uzavírání je potřeba také zarážka, která se používá na králíkárny. To ho vyšla asi na 30 korun.

Výroba minibaru z kanystru podle Jaroslava SobotyZdroj: se svolením Jaroslava Svobody

Kanystry shání všude, kde se dá. Sleduje internetové bazary, ale než prý se rozhoupe, tak mu nějaký známý napíše, že má tři kanystry a že by z nich chtěl něco udělat. „Kanystry se musí dobře vymýt, potom to vůbec nepáchne. Zkoušel jsem bar udělat i z velkého hasícího přístroje. Myslím, že se povedl,“ vzpomíná.

Přenosný bar z kanystru k narozeninám

„Už na to mám svůj postup. Jde mi to pěkně od ruky. Udělám poličku tak, aby se tam vešla nějaká láhev. Ty mají většinou kolem 30 centimetrů. Samozřejmě si tam může člověk dát cokoliv, není to vyloženě pouze na alkohol. Vnitřní výdřeva se může udělat jakákoliv, záleží na tom, komu chcete výrobek nakonec darovat,“ uvádí.

A tak vyráběl kanystr i pro svou ženu k narozeninám. „Dal jsem jí tam likér, nějaké skleničky a zamilované psaníčko. Strašně moc se jí to líbilo,“ usmívá se.

Spreje ho vyšly na 200, něco stojí také výdřeva, kanystry se prodávají už od dvou stovek. Můžete koupit i německé vojenské, ale ty stojí i třeba 1500 korun.

„Už jsem jich pro své známé udělal několik. Do posledního jsem zakomponoval i světlo. Když se bar otevře, rozsvítí se led páska napájená tužkovými bateriemi,“ říká o inovaci.

„Na výrobě jednoho přenosného baru strávím asi pět hodin. Za tu dobu mám minibar kompletně hotový. Cenově se vejdu, pokud budeme počítat náklady na materiál, se vším všudy do pětistovky,“ uzavírá Jaroslav Sobota.