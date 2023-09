Jan Metlička z jižních Čech se zabývá montáží oken a dveří. Když dostala jeho firma větší zakázku, přemýšlel, jak by si zjednodušil práci. A tak postavil drahý manipulační jeřáb na sklo doslova za pakatel.

Manipulační jeřáb v akci. | Foto: se svolením Jana Metličky

Z koupě jeřábu sešlo

„V současnosti už se téměř všude instaluje trojsklo, a to je nepředstavitelně těžké. Pokud dostanete velkou zakázku, na ruční manipulaci už to není a někdy to ani nejde. Proto jsem začal spekulovat, jak bych si zjednodušil práci,“ vysvětluje Jan Metlička z jihočeského Písku důvody, proč se pustil do velmi netradičního projektu.

Dnes je moderní, aby byly byty a domy prosklené od podlahy až po strop. Původně ve firmě Jana Metličky přemýšleli, že by nějaký manipulační jeřáb zakoupili, nakonec si ale jeden zapůjčili.

„Den zápůjčky nás vyšel na dva tisíce korun, což je docela dost. Kdybychom takový stroj ale chtěli koupit, vyšel by na deset tisíc eur. A to se nám dávat nechtělo. Proto jsem si jeřáb prohlédl a rozhodl se, že něco podobného zkusím poskládat z toho, co mám doma a co najdu na skládce s železným odpadem,“ říká Jan Metlička, který je vyučeným elektrikářem a srdcem i duší kutilem.



Madlo ze šrotu

„Konstrukce je hodně podobná zapůjčenému modelu. Odhadl bych to tak na devadesátiprocentní podobnost. Madlo pochází z nákupního vozíku z hobbymarketu, který ležel rozlomený na šroťáku. Tím jsem vyřešil řidítka. Nosná konstrukce vznikla z regálu, stojna je stavební stojka, která se používá na podpěru bednění. Složil jsem to z toho, co jsem našel,“ vysvětluje.

Jedinými věcmi, které musel kupovat, byly přísavky na držení skla, elektrický naviják a lepší kolečka. Původně totiž byla na jeřábu malá kolečka, která našel doma. Příliš se ale neosvědčila, protože na stavbě zpravidla nebývá úplná rovina a navíc člověk musí s těžkým sklem občas přejet nějaký ten kabel nebo trubku. Jan Metlička to vyřešil tím, že použil kola, která se používají na rudl.

Manipulační jeřáb v akci.Zdroj: se svolením Jana Metličky

Dvacet hodin práce

„Originální jeřáb je o něco vychytanější, to musím uznat. Má elektrické naklápění ramene, zatímco já musím pumpovat heverem, ale na druhou stranu mám zase elektrický naviják, kdežto na originále je jenom kladka. To mám lepší a je to důležité. Když zvedáte třeba 250 kilogramů, potřebujete, aby byl pohyb plynulý. Ručně to moc nejde, protože tím těžkým oknem škubete. Takže jsem po týdnu používání udělal pár změn a jeřáb ještě trošku vylepšil,“ pochvaluje si.

„Když nad tím přemýšlím, vzalo mi to asi dvacet hodin práce, protože člověk stále spekuluje, co a jak udělat. Nejdůležitější je vychytat nastavení pružiny heveru, aby měla optimální sílu a rameno se bezproblémově vracelo zpátky,“ vypočítává Jan Metlička.

Sám platil naviják, který vyšel asi na pět tisíc korun, kolečka stála kolem tří tisíc a přísavky na sklo měl doma, protože je používal. "Všehovšudy to vyšlo na nějakých deset tisíc korun,“ konstatuje.

Kolegové v práci už mu říkali, aby manipulační jeřáb vyráběl a prodával. „Nemám na to momentálně vůbec čas, ale přes zimu, až bude trošku volněji, jej možná zkusím někam nabídnout,“ přemýšlí Jan Metlička.

