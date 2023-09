Estetické karafy jsou nedílnou součástí servírování alkoholických nápojů, ať už jde o kvalitní víno, nebo něco ostřejšího. Udělat si krásnou a originální karafu ze skla a dřeva není náročné. Podívejte se, jak se s tím vypořádal Oldřich Krejčík.

Oldřich Krejčík ze středočeské obce Kačice se rozhodl vyrobit stylovou karafu ze skleněné cihly a dřeva. Luxfery vám možná také při nějakých stavebních úpravách doma zbyly, takže se můžete inspirovat. Zvládne to prý každý kutil a budete mít levný a přitom krásný dárek, kterým jistě potěšíte.

„Jsme v Čechách, a tak si tam lidé nejčastěji lijí alkohol, ale můžete karafu využít na cokoliv chcete. Teď stavím pár kousků a ty budou i podsvícené. Dělají to tak v cizině a občas někdo z domácích kutilů. Chci tím zároveň lidem ukázat, že se dají udělat krásné věci i ze zbytků a z odpadu. Když se mi nějaký nápad líbí, rád ho vylepšuji,“ říká Oldřich Krejčík.

Luxfera není drahá

Oldřich Krejčík zkoušel dělat třeba květináče z pneumatik, ale teď prý bude dělat hlavně vše možné i nemožné ze dřeva.

„Líbí se mi, že využívám veškeré zbytky. Třeba právě u luxfer lidem zbyde pár kusů a oni o tom moc nepřemýšlejí a vyhodí je, i když nejsou špatné,“ vysvětluje nápaditý tvůrce.

Podle něj je výroba jednoduchá a zvládne ji každý průměrně šikovný kutil. Luxfera navíc není drahá a novou pořídíte v hobby marketu už od zhruba osmdesáti korun.



Pomáhá i přítelkyně

Kutilským vzorem se stal pro Oldřicha Krejčíka jeho otec. Podle něj byl senzačním opravářem, a tak se bylo u koho přiučit. Při svých projektech ale může počítat i s rodinou a svou přítelkyní, která mu občas vypomůže.

„Největší oříškem je vyřezávání díry do luxfery. Je to skleněná cihla, a tak je potřeba věnovat práci maximální pozornost a být velmi opatrný. Když použijete vykružovač na sklo a dlažbu a budete to dělat pod tekoucí vodou, mělo by to jít pěkně. Podle rozměru luxfery poté nařežete prkna a otvor na nalití vámi vybraného moku. Důležité je, a neměli byste na to zapomenout, luxferu pořádně očistit a ošetřit dřevo. Za své úsilí dostanete pěknou a stylovou karafu i se stojanem,“ vysvětluje vyučený hutník.

Co je to luxfera?

Dutá skleněná tvárnice, běžně též luxfera (dle obchodní značky Luxfer) nebo sklobetonka je skleněný stavební dílec používaný ke zdění průsvitných svislých i vodorovných sklobetonových konstrukcí. Stavební prvek je obvykle vyráběný ze dvou shodných skleněných částí, které jsou k sobě za tepla přiloženy a vytvoří uzavřený vzduchotěsný prostor s mírným podtlakem. Na starších stavbách (zejména u stropních konstrukcí) se můžeme setkat také s tvárnicemi neuzavřenými, pouze se zesílenými hranami. Zdroj: Wikipedia

Hotovo za tři hodiny

K výrobě karafy není navíc potřeba mnoho nástrojů a materiálu. Kromě luxfery a vykružovače jsou nutné dřevo, pila, aku šroubovák, brusný papír a na povrchovou úpravu vosk, lak nebo olej.

„Výroba zabere okolo tří hodin. Cenu ale určuje materiál, který na výrobu stojanu a karafy budete potřebovat. Odhadl bych to zhruba na 500 korun,“ dodal Oldřich Krejčík.

