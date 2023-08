Palety jsou oblíbeným materiálem pro výrobu nábytku. Internet se hemží pohovkami, křesly, postelemi, skříněmi i policemi sestavenými z dřevěných palet, včetně schémat, fotografií i tipů na montáž. Je to levné a stavbu zvládne i kutil začátečník. Bratr Lenky Červeňákové ze Zbiroha v Plzeňském kraji z nich vyrobil venkovní kuchyň.

Kuchyň vyšla na zhruba tři tisíce. OSB deska ji stála 600 korun, dřez asi 1500 a barvy vyšly do tisícovky | Foto: se svolením Lenky Červeňákové

CO SE V ČLÁNKU DOČTETE:

* Kuchyň nemusí být uvnitř

* Bezpečné poličky

* Kolik stál materiál na kuchyni

Podobu kuchyně z palet vymyslel bratr

Lenka Červeňáková ze Zbiroha v Plzeňském kraji má chatu jen o dvou místnostech, takže každý metr navíc se hodí.

„Kuchyňku potřebujete, ale zabere dost místa. Přemýšlela jsem, jak to do naší chatičky všechno naskládám. Navíc mi všichni pořád chodili dovnitř tu pro skleničku, tam pro hrníček nebo talířek. A já jsem potom dennodenně musela zametat a vytírat,“ vzpomíná na důvody, proč se letos na jaře rozhodla pro realizaci venkovní kuchyně.

Na internetu viděla, že hodně kutilů vyrábí zajímavé věci z dřevěných palet. Finální podobu ale vymyslel její bratr Filip, kterého o výrobu poprosila.

„Byl to jednoduchý a dobrý nápad a rychlá realizace. Nyní mám uvnitř chaty jenom ledničku, malinký bar jako úložný prostor a gauč. Takže se mi hodilo, že kuchyň nemusí být vůbec uvnitř. Navíc výroba byla velice rychlá. V podstatě bylo za dopoledne hotovo,“ pochvaluje si žena.

Vítr na poličky nedosáhne

Tři palety dostali od souseda, jemuž pomáhali při stavbě dřevníku. Dokupovali tudíž pouze OSB desku, dřez, barvu, silikon a sud, do něhož odtéká voda. K vykouzlení pěkné a funkční kuchyně jim navíc stačilo běžné nářadí: bruska, pilka, vrtačka a šroubovák.

„Bratr je šikovný, už postavil krásný dřevěný domeček mému tříletému synovi. Vše dělal z hlavy. Původně jsem si myslela, že kuchyň nebude tak velká, ale teď jsem ráda. Je to super a pasuje tam úplně přesně. Vařič nemáme, protože používáme veliký gril, který stojí na terase vedle,“ říká Lenka Červeňáková.

Sama je velmi spokojená s poličkami, v nichž má vyskládané nádobí. Trošku se prý bála, že když bude vítr, talíře a sklenice spadnou a rozbíjí se. Před nedávnem tady však prý foukalo opravdu hodně a vše zůstalo na svém místě.

Kuchyňka za tři tisíce

Na kuchyňce by Lenka Červeňáková prý nic neměnila, ale nějaké dodělávky přece jen budou ještě nutné.

„Filipovi jsem řekla, co tam potřebuji, a jsem s tím spokojená. Budeme tam ještě dodělávat barel s kohoutkem na vodu, protože na zahradě nemáme přívod vody. Když potřebujeme zalévat, chodíme k potoku kousek od chaty a používáme také dešťovou vodu. Pitnou vodu máme v hadici od souseda z vedlejšího domu. Barel ke kuchyňce ale opravdu potřebuju, abychom si mohli umýt ruce a abych zvládla lehce a rychle cokoliv opláchnout,“ vysvětluje.

Bratrovo dílo se líbí i jejím známým, kteří se ptají, kdo kuchyň dělal. „Jsem spokojená, je to paráda. Je to velmi praktické, každý se jen natáhne a vezme si, co potřebuje,“ usmívá se majitelka nové kuchyně.

Nejlepší ale podle ní je, že celé dílo vyšlo zhruba na 3000 korun: OSB deska ji stála 600 korun, dřez asi 500 a barvy se vešly do tisícovky.