Na přání manželky vytvořil Martin Megerle lampu ze smrkových špalíčků. Kutil ze Staré Boleslavi využil princip jednoduché dětské hry a vytvořil jedinečný kus nábytku. Lampa slouží zároveň jako odkládací stolek. A protože se doma líbila, udělal ještě jednu menší. Obě se vešly do 2000 korun.

Asi metr vysokou lampu, která zároveň funguje jako noční stolek, vyrobil Martin Megerle ze Staré Boleslavi. Prvotní impuls prý přišel od jeho manželky. „Ukazovala mi nějaké obrázky lamp, které by se jí líbily. A tak mě napadlo lampu sestavit ze špalíčků,“ nastiňuje kutil.

„Žena s ní byla moc spokojená, a tak mě požádala ještě o jednu menší do obýváku. Ta je vysoká asi 30 centimetrů,“ vysvětluje Martin Megerle.

Dřevem se kutil zabývá už od mládí. Vyučil se truhlářem, a přestože se této profesi nevěnuje, záliba v práci se dřevem mu zůstala.

„Jsem sice truhlář, ale nikdy jsem se tím neživil. Domácí kutění je pro mě způsob, jak si to kompenzuji. Zkrátka doma vyrábím, co je potřeba,“ usmívá se Martin Megerle.

Smrkové špalíčky koupil přímo na pile

Lampa je vyrobena ze smrkového dřeva, které kutil zakoupil přímo na pile. Na konstrukci použil jednoduché špalíčky, které přesně nařezal a seskládal.



„Je to jako oblíbená dětská hra, kdy si děti staví věž z malých dřevěných kostiček (hra Věž, při které se na sebe staví dřevěné špalíčky; pozn. red.). Špalíčky jsem vyráběl na pokosové pile; šlo jen o to, abych dodržel pravý úhel. Díly jsou pak vyskládané na sebe a přitlučené malými hřebíčky. To je vše,“ popisuje proces výroby Martin Megerle.

Jedním z klíčových bodů projektu byla přesnost a důslednost. „Velkou lampu jsem sestrojil z celkem osmdesáti stejných kousků. Vyrobil jsem si pomůcku, abych při skládání dodržel úhel,“ přibližuje vyučený truhlář.

Tento přístup mu umožnil vytvořit pevnou a stabilní konstrukci, která zároveň dobře vypadá.

Za pár hodin měl hotovo

Obě lampy nechal Martin Megerle bez povrchové úpravy, což jim dodává přírodní vzhled. „Není to ničím natřené. Je to prostě jenom čisté a krásné dřevo. Miluji jeho vůni i strukturu,“ říká.

Protože se nebojí ani elektriky, zapojoval si vše sám. „Elektroinstalace byla jednoduchá; sestává z plastové objímky a žárovky,“ dodává kutil.

Martin Megerle miluje vůni dřeva:

Celý projekt mu prý zabral jen pár hodin, a to včetně přípravy a samotné montáže. „Velká lampa zabrala zhruba dvě odpoledne. Musel jsem si vypočítat úhly, aby to byl přesný čtverec, a zajistit, aby se hrany moc nerozcházely,“ popisuje milovník dřeva.

„Je to jednoduché. Jen si musíte dobře spočítat počet dílků. Největší práce byla se zatloukáním hřebíčků. Každé prkénko je přitlučené dvakrát. Je to ale jednodušší, než si předvrtávat díry pro vruty. Člověk musí jenom dávat pozor, aby se mu hřebíčky nepotkaly,“ podotýká Martin Megerle.

Dvě lampy za celkem 2000 korun

Celkové náklady za obě lampy byly přibližně 2000 korun. „V ceně je zahrnuto nejen dřevo, ale také elektroinstalační materiál, což jsou objímky, žárovka a vypínač. Kabelů mám doma hromadu, ty jsem ani nekupoval,“ doplňuje kutil.

Pokud má podle něj člověk nápad a chuť, může snadno vytvořit jednoduché a praktické věci.

„Je to jedinečný kus nábytku. Každému se líbí něco jiného, ale já jsem s tím docela spokojený. Nic bych na tom neměnil. Manželka byla nadšená. A to je přece nejdůležitější,“ říká s úsměvem Martin Megerle.

