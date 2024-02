Masivní dřevěný nábytek slaví svůj comeback. Své o tom ví i Jaroslav Sobota coby šikovný kutil z Horních Rokytňan v okrese Jičín. Pro svou známou totiž vyrobil parádní dřevěnou lavici. A od té doby už ji po něm chtěla celá řada lidí. Krásný nábytek vytváří vždy z jednoho kmene. Vlastní výroba je podle něj docela jednoduchá.

Dřevěná lavice z modřínu. | Foto: Se svolením Jaroslava Soboty

„Vše začalo tím, že má známá slavila kulatiny. Byl jsem zrovna v garáži a říkal jsem si, co bych jí mohl darovat na její padesátiny. Měl jsem tam složené pěkně vyschlé dřevo, a tak jsem jí udělal malou lavičku. Jednoho dne k ní na návštěvu přijeli její přátelé a lavičku tam viděli. Nechali mi vzkázat, že by měli rádi taky takovou, ale s opěradlem. Od té doby jsem už podobných laviček vyrobil několik,“ vzpomíná Jaroslav Sobota z Horních Rokytňan.



Modřínové desky jako základ

Jeho švagr si nechal dělat vazbu a zbyly mu kmeny. Nechal si z nich proto na katru nařezat fošny. „Trošku jsem mu při stavbě jeho rodinného domu pomáhal a byl jsem rád, když mi část kmenů i desek přenechal. Takové krásné desky vám samozřejmě nařežou na pile na katru. Není to ale nic laciného. Vezměte si, že jeden kubík modřínových desek vychází zhruba na 12 000 korun bez daně. Dneska je holt všechno hodně drahé,“ říká kutil.

Největší práce na dřevěné lavici je podle něj při přípravě dřeva. Broušení prý nemá zrovna v lásce.

„Vždy záleží na tom, jak je dřevo nařezané. Když se povede a na katru to udělají pořádně, tak je to super. Povrch pak stačí vzít oscilační bruskou. Nohy jsem vyrobil z kulatiny. Nařezat a připravit materiál nezabere hodně času, vešel jsem se asi do tří hodin, ale opravdu to nemám rád,“ vzpomíná Jaroslav Sobota.

Dřevěné lavice z modřínu musí být hlavně bezpečné.Zdroj: Se svolením Jaroslava Soboty

Konstrukci lavice si sám vymyslel

Celou konstrukci lavice si sám kompletně vymyslel. „Určitě nejsem první ani poslední. Už to takhle stoprocentně někdy někdo vyráběl. To je jistota. Vymyslel jsem si to tak, aby výroba byla co nejjednodušší. Hlavně by lavice měla být dostatečně pevná, aby byla bezpečná. Udělal jsem tudíž co nejjednodušší zámky, do kterých jsem zasunul desku. Je to pevné a spojené s opěradlem. Drží to perfektně,“ pochvaluje si.

Dodal, že opěradlo si předvrtal sukovníkem. „A do vytvořených děr jsem zasunul konstrukční šrouby,“ popisuje výrobu.

„Jsem trošku hračička, a tak se mi líbí, když mají výrobky nějaký v uvozovkách šperk. Vytvořil jsem proto do opěradla lavice ornament srdíčka. Mám gravírovací brusku, takže vůbec není problém cokoliv vybrousit,“ usmívá se Jaroslav Sobota.

Lavice z masivu je enormě těžká

Když člověk ví, jaký si má nachystat materiál, tak jde prý výroba pěkně od ruky. Horší je to ale s manipulací. Lavice z masivního dřeva je enormně těžká.

„Nevím, kolik váží, ale nějaké kilogramy už mají samotné nohy. Špalek má průměr kolem 40 centimetrů a na výšku zhruba 65. Záleží také na délce lavice a síle desek. Myslím, že při délce 2 metrů a síle fošny 4 centimetry bude mít určitě kolem 50 až 60 kilogramů,“ směje se.

Na lavici Jaroslav Sobota nedává žádnou finální úpravu. Nechává ji zkrátka přírodní. Lidi si ji poté natřou sami a podle svého gusta.

„Vždy jim doporučuji, aby dřevo nejprve ošetřili kapalným přípravkem proti houbám a dřevokaznému hmyzu. Nakonec mohou zvolit třeba lak. Modřín může být venku i takhle na syrovo. Časem chytne patinu a krásně zešedne. Záleží na tom, jestli ji máte venku celoročně, nebo jen na sezonu. Svoji lavici mám pod přístřeškem na verandě a nechávám ji přírodě,“ uzavírá kutil Jaroslav Sobota.