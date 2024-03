Peter Luhový dostával od kamaráda palety na podpal. Pak ale změnil kotel, do kterého už dřevo přikládat nemohl, a tak hledal pro palety nové využití. Od té doby vyrábí kvalitní nábytek z masivního dřeva.

Palety vyřešily prostor pod umyvadlem. | Foto: Se svolením Petera Luhového

Novou skříňku pod umyvadlo nutně potřeboval Peter Luhový z vesničky u slovenského Púchova. „Jednak bylo pod umyvadlem nevyužité místo, ale hlavně to působilo neesteticky,“ začíná své vyprávění. Namísto návštěvy obchodu s nábytkem se však pustil do tvoření. Podobnou skříňku už totiž vyráběl pro svého kamaráda.

„Nesmírně mě to baví,“ usmívá se muž, který se práci se dřevem naučil úplně sám. Od svého kamaráda má totiž přísun starých palet, které dříve používal na podpal. S výměnou kotle však hledal pro darované dřevo jiné využití.

„Podíval jsem se na internet, a když se mi něco zalíbilo, zkusil jsem to vyrobit. Samozřejmě, že se mi občas něco nepodařilo, ale nevzdal jsem se. Znovu a znou jsem zkoušel tvořit,“ popisuje.

Petr Luhový je vyučený elektrikář, ale pracuje v továrně na výrobu pneumatik. Ke kutilství prý dřív neměl vůbec žádný vztah. Dnes je to naopak jeho oblíbená kratochvíle.

Hotovo za tři dny

„Skříňka pod umyvadlo je kompletně z palet, a to dokonce i vnitřní hranoly. Kování se dá koupit v každém hobby marketu. Nakonec jsem dovnitř udělal i poličky na ručníky a utěrky,“ říká Peter Luhový.

Kdo by si chtěl doma vytvořit něco podobného, ten prý mnoho propriet nepotřebuje. Stačí údajně pila, bruska a lepidlo.

„Nejvíce při výrobě zdržuje lepení. V podstatě všechno, včetně horní desky a dvířek, je mezi sebou přikolíkované a slepené. Výroba zabrala všehovšudy tři dny. Za tu dobu jsem stihl palety rozdělat, nařezat, slepit i smontovat dohromady,“ vzpomíná.

Povrch palet Peter Luhový opaloval propanbutanovým hořákem, aby dostaly pěknou barvu. „Jsou to takové malé hořáčky přímo do ruky. Dají se k nim koupit 250 mililitrové bombičky. Tentokrát jsem se snažil, abych dřevo opaloval o něco méně než obvykle. Lépe se tak ukazuje samotná kresba dřeva. U části dřeva jsem se rozhodl, že ho neopálím vůbec. Myslím si, že výsledek je dobrý,“ pochvaluje si.



Bezbarvým lakem proti vodě

Opalený povrch dřeva nakonec ještě zalakoval bezbarvým lakem. „Musel jsem to udělat takto, protože v koupelně pod umyvadlem se nelze vyhnout styku s vodou. Bezbarvý lak navíc způsobí, že dřevo chytne zlatý nádech,“ usmívá se Peter Luhový.

Největší problém podle něj byl ten, že v koupelně bylo nainstalováno obyčejné umyvadlo. Spasovat ho se skříňkou byl opravdový oříšek. „Snažil jsem se to udělat tak, aby to vypadalo, jako moderní mísy, které jsou na nábytku položené. Myslím si, že se mi to docela povedlo,“ uznává skromě.

Obyčejné umyvadlo vypadá jako moderní mísy položené na nábytku. Zdroj: Se svolením Petera Luhového

Nejvíc zabrat dalo kutilovi vyřezávání otvoru pro trubky. „Nejde to jednoduše změřit. Stoleček jsem tedy musel vždy přiložit, kousek vyřezat; a tak pořád dokola. Všechno ostatní už mám zmáknuté,“ popisuje. Pravdou je, že z palet už vytvořil několik knihoven, botník, vyvýšené záhony i nějaké ty skříňky.

Skříňka z masivu za pár korun

„Nakonec to vypadá super. Vznikl vlastně optický klam. Obyčejné umyvadlo vypadá jako miska, která je na nábytku položená,“ pochvaluje si Peter Luhový. Celkové náklady odhaduje na dvacet euro, tedy zhruba pětset korun.

„Palety byly staré a zničené, takže de facto bez ceny. Kování mě vyšlo asi na 10 euro, což je 250 korun. Madla a zámeček stály kolem 6 eur, takže zhruba 150 korun. Lepida se moc nepoužilo, a když ho koupím, tak z něj takových skříněk udělám i deset. Taky padlo docela dost šroubů a něco stál i bezbarvý lak. Když nad tím tak přemýšlím, řekl bych, že jsem se dostal zhruba na 20 euro. To je super cena. Za to žádnou skříňku nekoupíte. A už vůbec ne z masivního dřeva,“ uvažuje nahlas kutil ze Slovenska.

Nová skříňka se líbí i jeho přítelkyni. „Měla z ní radost. Říkala, že jsem šikovný. Je ale vášnivou čtenářkou, takže ji zajímají spíš knihovny. Už jsem nějaké vyrobil, ale nestíhám, protože přítelkyně čte velmi rychle čte,“ uzavírá se smíchem Peter Luhový.