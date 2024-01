Měl k dispozici starý motor, a tak Miroslav Havran ze Svitavska přemýšlel, co s ním. Původně z něj chtěl udělat stoleček. Jakmile ale z bloku motoru vytáhl klikovou hřídel, dostal nápad. A světlo světa spatřil díky práci jeho šikovných rukou opravdu netradiční lustr.

Lustr z klikové hřídele. Zajímavá volba netradičního osvětlení. | Foto: Se svolením Miroslava Havrana

Originální svítidlo, které jen tak doma někdo nemá, vzniklo vlastně dílem náhody. „Na manželčině čtyřkovém Golfu z roku 1998 přeskočil rozvodový řemen, motor se potkal, takže auto bylo prakticky neprodejné. Na vrakovišti jsem sehnal jiný motor a přehodil jsem ho. Už předtím jsem to dělal u Favorita, takže nějaká ta zkušenost byla,“ vzpomíná Miroslav Havran ze Svitavska.

Účetní z Liberce si vyrobila úžasný louskáček na ořechy. Z věcí ze šrotiště

„Motor měním jenom kus za kus. Vyndám ho a dám tam jiný. To v pohodě zvládnu, udělám si klidně i těsnění pod hlavou, ale to je vše, do čeho bych se pouštěl. Tady mé schopnosti automechanika končí. Mám ale nutkání zjišťovat, jak věci fungují. naskytla se mi tudíž příležitost původní motor rozebrat na prvočinitele a podívat se v reálu dovnitř, jak to tam běhá,“ říká s úsměvem.

Lustr z klikové hřídele přišel šikovného kutila zhruba na pětistovku.Zdroj: Se svolením Miroslava Havrana

Módní trend? Lustr z čehokoli

Původně si myslel, že z bloku motoru udělá stoleček. „Viděl jsem to už několikrát a vypadá to velmi dobře. Jenže problém byl v tom, že blok je strašně mrňavý, takže tato idea vzala rychle za své. Když jsem ale vytáhl klikovou hřídel, tak to byl hezký kus železa. Hned mě napadlo, že by z ní mohl být pěkný lustr. Je to teď móda, že se vezme nějaký materiál a na něj se namotají žárovky,“ vtipkuje Miroslav Havran.



Nahrává se anketa …

Zavěšení lustru? To není jen tak

Když klikovku vyndal, tak vše rozebral, odmastil a polil bezbarvým lakem, aby se dále nemastila a kov zůstal zachovaný. Nebyla to dlouhá práce. Nejvíce času mu prý zabralo vymyslet, jak budoucí lustr přidělá ke stropu. „Během chvilky uzrála myšlenka, že úplně nejjednodušší bude protáhnout závitovku, na jejímž konci jsou matky a na nich pak řetízky, které jsou zavěšené na háky na trámu,“ vysvětluje princip zavěšení.

Senior vyrobil lustr z větve. Vyšel ho na tisícovku a nakonec se líbí i manželce

Elektroinstalaci objednal přes internet i s keramickými objímkami. „Lidé si myslí, že jsou z plastu, ale mýlí se. Kliková hřídel je v motoru takzvaně pětkrát uložená, takže se nabízelo pět žárovek a pět kabelů. Protože to však není průchozí, provrtal jsem to skrz a protáhl jsem kabely dovnitř, kde jsem je spojil přes svorkovnici,“ popisuje.

Originální svítidlo za pětistovku

Pro lustr kupoval pouze elektroinstalaci, víčko rozdělovače měl ze svých skladových zásob a nějaké řetězy, které jsou korunovými položkami.

„Časově byla výroba lustru vedlejším produktem rozebírání motoru. Odmaštění, nalakování, složení a pověšení mi zabralo zhruba jedno dopoledne. Vešel jsem se pohodlně pětistovky. Svůj výtvor jsem pak sdílel na Facebooku, kde sbíral nějaké lajky i záporné komentáře. Já to nehrotím, hlavní je, že to svítí,“ pochvaluje si.

Muž přijal kutilskou výzvu. Z klavíru vyrobil netradiční designový nábytek

Nový lustr použil do místnosti, která prošla kompletní rekonstrukcí. Předtím v ní byla dvě nástěnná světla.

„Dost dobře nesvítila a v pokoji bylo spíše šero. Umístil jsem tam svůj lustr z klikovky a svítí to pěkně. Má žena s tím nemá problém a je spokojená. Světla je tam nyní dostatek,“ říká.