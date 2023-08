Martin Bucňák je kutil tělem i duší. Do svého zahradního posezení nenašel vhodné osvětlení, které by se mu líbilo. Rozhodl se proto, že si lustr vyrobí sám. Ze starých trámů, které získal z bouračky, vytvořil impozantní osvětlení. Lustr je dlouhý přes dva metry a široký víc než metr.

Bodová světla mají zlatý odstín a barevně se hodí jak k posezení, tak i ke kovářské černi. | Foto: Se svolením Martina Bucňáka

S trochou nadsázky by se dalo říct, že na co u Martina Bucňáka doma narazíte, to si sám postavil nebo vyrobil.

„Inspiroval jsem se na Pinterestu, kam lidé vkládají fotografie svých kutilských výtvorů. Upravil jsem si ale předlohu, která mě zaujala, podle svého gusta,” říká rodák v Velkých Bílovic na Břeclavsku.

Lustr má opravdu impozantní rozměry 240 krát 120 centimetrů. A není to samo sebou. Martin Bucňák totiž potřeboval osvětlit rovněž velkorysý, čtyři metry dlouhý stůl.

Dřevo i kov s historií

Martin Bucňák má slabost pro dřevo. Jak říká, musí ale jít o krásný, starý trám, který je popraskaný a má nějakou historii.

„Čepoval jsem je, protože nemám rád, když se dřevo šroubuje na tupo. Líbí se mi navíc kovářské prvky. A měl jsem štěstí. O pár dědin dále, v nedalekých Hovoranech, končila kovárna. Prodávali tam veškeré kovářské prvky a kované pásoviny. Tak jsem to tam vykoupil, jak se říká, za hubičku. Musel jsem si s tím ale hodně vyhrát, protože tu pásovinu ve svěráku nešlo ohnout,” vzpomíná Martin Bucňák na kovářskou část výroby svítidla.

Chtěl totiž zachovat tvar dřevěných trámů, a tak nemohl využít ani zámečnickou dílnu kamarádů. Staré trámy totiž nejsou jako ty dnešní. Tři strany jsou jsou skoro v pravém úhlu, ale je na nich radius.

Běhal do dílny a zpět

„Pásovinu jsem si nařezal na pásky a běhal jsem do dílny a zpátky, až jsem to pěkně spasoval k sobě a nakonec svařil,” popisuje Martin Bucňák.

V dílně má hromadu pilin z toho, jak pořád něco dělá se dřevem a bál se proto, aby mu při svařování nechytily. Dnes s nadsázkou a úsměvem říká, že běhat do dílny a zpět, aby pásovinu ohnul do požadovaného tvaru, byl trošku sport.

Chtěl, aby jeho lustr ze starého dřeva a kovu působil moderně. Šel proto k prodejci svítidel a ukázal mu fotografii, jíž se inspiroval.

Lustr visí na řetězech.Zdroj: Se svolením Martina Bucňáka

„Chtěl jsem něco, co by moc nebilo do očí a esteticky zapadlo do konceptu. Tak jsme společně vybrali bodová světla, která mají zlatý odstín a která se barevně hodila jak k posezení, tak i ke kovářské černi,” popisuje Martin Bucňák.

Celý lustr za dva tisíce

„Tipuji, že lustr by mohl mít okolo sedmdesáti kilogramů, je to přece jenom masa dřeva. Trámy jsou ale vyschlé, tak to není úplně drastické,” říká šikovný kutil a dodává, že lustr zavěsil na závitové tyče.

Elektroinstalace a bodovky ho vyšly na tisíc korun. Železo, včetně držáků, ho stály pět set korun a řetězy, za něž lustr zavěsil, zhruba tři stovky. I s nátěrem a patinováním kovových prvků tak za celé svítidlo zaplatil pouze dva tisíce korun.

„Ale docela jsem si s tím pohrál. Když to sečtu, tak samotná práce se dřevem mi zabrala zhruba deset hodin, pět hodin jsem ladil a svařoval kování. Ale myslím, že se to povedlo,” pochvaluje si dnes.



