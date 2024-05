Pavel z Prahy potřeboval zařídit domeček pro panenky, který vyrobil pro svou vnučku. Dřevěný ani plastový nábytek dostupný v hračkářství se mu ale nelíbil. Udělal si proto nábyteček vlastní. Některé detaily jsou až šokující.

Interiér domečku pro panenky | Foto: Deník/Denis Drahoš

Pro svou vnučku vyrobil Pavel z Prahy (muž si nepřeje, aby bylo zmíněno jeho příjmení, pozn. red.) krásný dřevěný domeček pro panenky v měřítku 1:12. K dokonalosti ale potřeboval panenkovské obydlí vybavit nábytkem. A tak se pustil do dalšího tvoření.

„Nejprve jsem si vše propočítal, a pak jsem začal vyrábět. Věci tvořím, jak se říká, za pochodu. Použil jsem to, co jsem zkrátka měl k dispozici. Nábytek je většinou vyroben z borovice, protože je to krásné, prokreslené dřevo. Smrk je podle mě fádní, zatímco borovice umí překvapit,“ říká Pavel.

Nápady bez plánů a nákresů

Talentovaný senior prý pracuje bez plánů a nákresů. Jednoduše dostane nápad a musí jít do dílny. „Třeba televize vypadá jako skutečná. Základem je dřevěná lišta. Na internetu jsem si vytiskl obrázek televize, zafolioval ho a přilepil. Úplně stejně jsem postupoval i s ovladačem a videorekordérem,“ popisuje.

Televize, ovladač a DVD přehrávačZdroj: Deník/Denis Drahoš

Ovladač má pouhé dva centimetry. „Každý ho obdivuje. Je tak malý, že jsem ho pro jistotu na skříňku raději přilepil, aby se neztratil,“ podotýká kutil. Stejný postup použil i u obrazů na stěně.

K výrobě posloužily LED žárovky, látky i špejle

A co by to bylo za útulný domeček, kdyby v něm chyběl krb. Senior Pavel ho udělal dokonce svítící. „Vyrobil jsem ho tak, že jsem dovnitř nainstaloval tři LED žárovky, vypínač a dvě ploché baterie. Žárovečky jsou přikryté průsvitnou, červenou látkou. Když se krb rozsvítí, září jako ohniště,“ usmívá se kutil.

S dekorační látkou si aktivní senior pohrál také při čalounění křesla a postele. A když se podíváte detailněji na skříň pro panenky, zjistíte, že nezapomněl ani tyč na ramínka. “Vypadá jako párátko, ale má průměr čtyři milimetry. Tak tenké byly i klasické špejle. Chvilku jsem přemýšlel, co použiji. Volba nakonec padla na špejle, které se používají při grilování,“ přibližuje Pavel.

Skříň má dokonce i tyč na ramínkaZdroj: Deník/Denis Drahoš

Nejen kuchyň je doladěná do detailů

Fascinující je i propracovaná miniaturní kuchyň. Kuchyňská linka má jednadvacet centimetrů na délku a patnáct na výšku. Když otevřete troubu, uvidíte dokonce rošt ze špejlí. „Samotná kuchyň mi zabrala asi jeden den. Chtěl jsem ji mít prostě dokonalou. Z plexiskla jsem udělal zasklení skříňky a ze špejlí rošt. V lednici nechybí přihrádky. Myslím, že se mi moc povedla,“ usmívá se spokojeně pyšný dědeček.

„Vyrobil jsem samozřejmě sprchu i pračku. Jediné, co domeček nemá, je vodoinstalace,“ směje se kutil. Když jeho dcera viděla, co pro svou vnučku vytvořil, byla prý nadšená. „Hned vše nafotila a fotky vložila na Facebook. Všichni jsou z toho paf. Vyrábět miniaturní nábytek mě nesmírně bavilo,“ dodává Pavel z Prahy.

Některé věci, ale jeho dcera přeci jenom musela koupit. „Dokupované je plastové nádobí a další drobnosti, jako jsou například květiny či toaleta. Pořídila je na nějakém čínském e-shopu. Zkoušel jsem vyrobit dva kelímky do koupelny, ale nakonec jsem zjistil, že je s takto malými věcmi hodně práce. Myslím, že je výsledek fajn,“ pochvaluje si aktivní senior.

Kutil pracoval od rána do večera

A nakolik domeček pro panenky s miniaturním nábytkem vyšel? Podle seniora Pavla se ministolařská výroba nedá přepočítávat na peníze.

„Tvořil jsem z toho, co jsem měl k dispozici. Časově jsem se s kompletním vybavením vešel, odhaduji, do osmi dní. Ale makal jsem na tom opravdu od rána do večera,“ přemýšlí nahlas kutil.

Vše totiž musel stihnout do prvních narozenin své vnučky. „Vím, že z toho zatím ještě nemá rozum, ale jednou se to bude náramně hodit,“ uzavírá s úsměvem pan Pavel.