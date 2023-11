Měl doma staré nevyužité bicykly. Jeden byl dětský, druhý zase dámský. A tak si Petr Šmahaj z Ostravy řekl, že si z nich vyrobí nákladní kolo. Posvařoval je dohromady a přidal pár vychytávek. Zbrusu nové nákladní kolo teď skvěle slouží a jezdí doslova za pár stovek.

Nákladní kolo Petra Šmahaje uveze i 50 kilo. | Foto: Se svolením Petra Šmahaje

„Někteří lidé se mi smáli a mohu říct, že se našli dokonce i tací, kteří se mi vysmívali. Už mě na novém nákladním kole viděli i policisté. Neřekli nic. Stejnou metodou jsem už dříve vyrobil i dvojkolo. S manželkou jsme si ho jednou půjčili a zalíbilo se nám. Chybí mi na něm ještě dodělat pár věcí, ale už jsme na něm i jezdili. Všechno je v pohodě,“ pochvaluje si své výrobky Petr Šmahaj z Ostravy.

Podobná kola s elektropohonem se podle něj dovážejí ze Spojených států Amerických. Prodávají je na marketplace a cenově vycházejí asi na 150 tisíc korun.

Konstrukce z železných jeklů

Původním povoláním automechanik během své pracovní kariéry pracoval i na ekologické likvidaci vozidel. Řezání železa tak pro něj bývalo dříve doslova denním chlebem. Rozbrušovačku někdy z ruky nepustil, jak byl den dlouhý. A tak není divu, že nákladní část sestrojil z železných jeklů.

„Naložil jsem na kolo dva pytle s krmením, což je určitě přes 50 kilogramů, docela se to prohýbalo a houpalo. Mám totiž konstrukci z železných jeklů příliš daleko od sebe. To jsem nevychytal. Jako výztuhu jsem použil trubku z radiátoru. Kdyby tam nebyla, tak si myslím, že by se to kolo už rozlomilo,“ přemýšlí nahlas a dodává: „Nechtěl jsem, aby bylo kolo moc těžké. Další železo se mi moc nechce přidávat. No, uvidím, něco vymyslím.“



Bota v nákladovém prostoru

Na železné opoře sedí výdřeva z OSB desky. „I v nákladovém prostoru jsem udělal jednu botu. Nosná část je lehce zešikmená, a když na tom člověk něco veze, tak má náklad tendenci lehce sjíždět dolů. Prostě jsem to měl zkrátit a narovnat, aby vznikla rovina. Opravovat se mi to teď už moc nechce, když to plní svůj účel,“ vysvětluje.

Nákladní kolo měl rychle hotové. Prořezal rámy jednoho kola, vyhodil zadní část a z druhého zase vzal přední vidlici. Řízení sestrojil z roxoru a řazení ze staré Škody Spartak.

„Byly tam klouby, ale bohužel jsem to svařil, takže řízení už není na výměnu. No, nevadí, je to funkční, a to je hlavní. Člověk by podruhé udělal některé změny. Někdy si říkám, že je škoda, že jsem tam neudělal závit, protože by se dalo řízení opravovat,“ uvádí upřímně.

Nosnou konstrukci nákladního prostoru sestrojil z trubky od radiátoru a železných jeklů.Zdroj: Se svolením Petra Šmahaje

Kutilství? Inspirace v dědečkovi

„Rád spravuju staré věci a vysloužilé zase renovuji. Moc nevymýšlím, když se mi něco hodí, tak se do toho pustím. Můj dědeček pořád něco vyráběl. Buď jen opravoval auto, nebo kutil něco jiného. Občas jsem mu pomáhal a strašně rád jsem se na něj díval a okoukával, co a jak se dá udělat. Byl to opravdu velmi šikovný dobový kutil. Pořídil jsem si nedávno starou Škodovku 120, kterou mám v plánu vyvařit a dát jí nový život. Bohužel na to na to zatím nemám příliš času,“ lituje Petr Šmahaj.

Když bylo nákladní kolo hotové, nastříkal ho na zeleno. Jedno z původních kol bylo totiž modré, druhé černé. Některé detaily ale ještě hotové nemá. „Brzdy má kolo zatím pouze zadní, protože nemám tak dlouhé lanko. Až půjdu okolo obchodu, kde prodávají díly na jízdní kola, tak si koupím nové lanko i bovden. Přehazovačka funguje skvěle. Je to sice v kopcích pomalejší, taky to něco samo o sobě váží, de facto táhnete dvě kola. Z kopce to ale docela letí,“ směje se.

Nákladní kolo by podle něj potřebovalo spíše kola z Babetty, protože originální jsou poměrně tenká.

Svářečku, řízení i elektrody měl Petr Šmahaj doma ve své dílně. Stará jízdní kola ho vyšla na dvě stovky. Výroba nákladního kola pak na zhruba 500 korun. V budoucnu plánuje dopředu a dozadu přimontovat i světla.