Bazén stavět nechtěl, když ale udeřila první letošní vedra, napadlo Libora Svobodu, že vyrobí pojízdné necky. Potřeboval totiž, aby svůj malý koupací ráj mohl kvůli péči o trávník přemisťovat.

Probíhá kolaudace pojízdných necek. | Foto: se svolením Libora Svobody

„S přítelkyní jsme se dohodli, že letos bazén stavět nebudeme, protože se v něm stejně nikdo nebude moc koupat. Děti totiž nebudou doma a léto stráví u babiček. Tak jsem přemýšlel jak se zchladit a napadla mě tahle blbost,“ říká o svém projektu s úsměvem Libor Svoboda z Mělníku.

Materiál měl Libor Svoboda od svého dědy, který si koupil vanu do svého domu, ale nakonec ji nevyužil. „Byla pro ně nakonec malá, tak ji odložili a léta se válela v garáži. Ani jsem o tom nevěděl, řekla mi o tom až dcera. Dřevo jsem měl taky od něj, a tak jsem to zkrátka jen pospojoval a vznikly tyhle pojízdné necky,“ popsal začátek výroby pojízdného koupání Libor Svoboda.

Konstrukce je jednoduchá

Vše je postaveno na konstrukci z fošen. „Vana má originální nožičky a k nim jsem přišrouboval fošnu, na které jsem ze dřeva udělal rám a pobil ho obkladem. Trvalo mi to zhruba den, než jsem to celé doladil,“ popisuje jednoduchou konstrukci. Říká, že je to jednoduché a že to zvládne každý průměrně zdatný kutil. Stačí k tomu nářadí, které má každý v dílně – pila, vrtačka, bruska metr a tužka.

Největším oříškem bylo kolečko pojízdných necek. Libor Svoboda ho musel dokonce několikrát předělávat. Je to holt prototyp. „První varianta byla, že použiji kolečka ze starého dětského kola. Jenže kvůli váze vody a člověka jsem to musel udělat z dřevěné spárovky, kterou jsem si vyrobil už dříve jen na zkoušku. Kolečko je teď už v pohodě, ještě musím do budoucna dát lepší osu. Ale zatím to drží,“ přemýšlí nahlas.



Pro syna i s bublinkami

Jeho partnerce se nápad pojízdného koupání zdál jako hloupost, ale sotva necky dostaly finální podobu, hned je vyzkoušela. „Už jsem se v tom taky válel a synovi jsem tam nalil pěnu a kompresorem mu to pěkně našlehal. Měl bublinkovou koupel a byl jako v nebi,“ usmívá se Libor Svoboda.

Nápad mobilního koupání se líbí jak jeho známým, tak i lidem na Facebooku. Je to zkrátka zajímavé a úsměvné. „Jeden z nich už to ode mě chtěl koupit. Říkal jsem mu ale, že se určitě nedohodneme. Dělal jsem to pro rodinu a chceme se v těch parnech svlažit. Navíc mi nabízel jen dva tisíce, mám pocit, že se asi zbláznil, vždyť za to nepořídím ani samotný laminát,“ usmívá se Libor Svoboda.

„Mě to nestálo skoro nic, ale kdyby to někdo chtěl stavět, tak při dnešních cenách materiálů odhaduji, že by to mohlo vyjít na zhruba pět tisíc korun. Ale nejsem si úplně jistý, protože dřevo nenakupuji v hobby marketech,“ dodává šikovný kutil.

